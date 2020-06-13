Вітання з днем народження жінці – прикольні тексти й красиві картинки

Зворушливі привітання з днем народження жінці й листівки з днем народження

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Вітаю з днем народження! Бажаю тобі міцного здоров’я, щоб ти завжди раділа новому дню і ніколи не шкодувала про минуле, щоб щастя і радість були вірними друзями, щоб любов була взаємною і яскравою! Нехай у всіх починаннях тебе супроводжують успіх і удача, а близькі люди дарують лише посмішки!

***

Вітаю щиро вас зі святом!

Бажаю вам добра багато,

Здоров’я гарного, міцного,

І сміху щирого, гучного.

Тепла і злагоди в родині,

Щоб не було для сліз причини,

Щоб друзі щиро посміхались,

Все заплановане вдавалось!

***

З Днем народження! Вітати хороших людей завжди приємно, а таку чудову людину, як ти, – вдвічі приємніше. Я щиро бажаю, щоб у тебе завжди було всього вдосталь: посмішок, сонячних днів, вдалих ситуацій, успіху, захоплення, любові, привітань, підтримки, вірних друзів, геніальних ідей, цікавих занять, почуттів та емоцій, сили, хоробрості... Але головне, щоб у потрібну хвилину в тебе завжди було те, що тобі потрібно.

***

Вітаю тебе, дорогенька,

З чарівним народження днем!

Будь мила, чудова, гарненька,

Хай очі палають вогнем.

Пригоди в житті хай вирують,

І радісно буде щодня.

Хай доля сюрпризи дарує,

Щасливим хай буде життя!

***

Нехай в твій день народження у тебе буде чудовий настрій, величезна кількість квітів і компліментів, усмішок і добра. Нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди. Здоров’я, щастя, довгих років! І кожен день народження нехай залишає добрий слід!

***

Дорога моя подруго — красива, чуйна та добра! Сердечно вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб у серці жили радість, віра, надія та любов! Хай буде щастя у твоїй родині, здоров’я тобі і всім дорогим і рідним людям! Хай буде натхнення на працю та усмішка на твоєму милому обличчі! Кохай, моя дорога, і будь коханою! Хай він носить тебе на руках, бо ти варта цього, а ти — кохай його на все життя! Будь такою, як ти є!

***

З днем народження вітаю!

Усіх дівочих благ бажаю:

Щастя, радощів, любові,

Легкої земної долі!

Друзів тобі щирих, вірних,

Див приємних неодмінно,

Почуттів щонайпалкіших,

Знай, що ти — найчарівніша!

***

Я вітаю з днем народження чудову жінку. Бажаю усім серцем відчувати любов близьких та красу навколишнього світу, усією душою прагнути до своїх бажань та мрій. Нехай настрій постійно буде веселим, нехай життя плине щасливою та довгою рікою.

***

Обіймаю міцно-міцно,

Наливаю в келих щастя...

Будь красива і кохана,

Про що мрієш — хай все вдасться.

***

Чудова жінка, немов княгиня, або герцогиня, я Вас вітаю з днем народження. Бажаю, щоб у серці розквітала весна, щоб на душі щебетали птахи, щоб долею перед Вами стелилися стежки благополуччя, щоб життям для Вас малювалися картини любові та щастя.