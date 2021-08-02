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Ильин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открытки

2 августа 2021, 04:45

В августе Илья отмечает именины три раза

Ильин день 2021: поздравления с днем ангела Ильи
Ильин день 2021: поздравления с днем ангела Ильи

Согласно церковному календарю именины Илья отмечает 23 раза. И на август выпадает три, когда чтят пророка Илию Фесвитянина (2 августа), священномученика Илию, иеромонаха Свято-Николаевского монастыря (25 августа) и преподобного Илию Калабрийского (30 августа).

2 августа православная церковь чтит память пророка Илии. Про обычаи и табу наших предков в этот день, читайте в нашем материале: День Ильи 2021: дата традиции и запреты праздника.

Имя Илья с древнееврейского переводится как "мой Бог", "верующий", "сила Божья". Уже с самого раннего возраста отличительными чертами характера мужчин с этим именем являются решительность, целеустремленность, открытость, мягкость и доброта. Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела Ильи открыткой или душевным смс.

День ангела Ильи: поздравления, открытки и картинки

Дорогой Илюшенька! У тебя сегодня именины! Я хочу сердечно поздравить тебя с этим днём! Твоё имя обозначает веру. Я от всей души желаю тебе верить в то, что неприятности закончатся и настанут счастливые дни! Никогда не теряй веру в себя, в свои силы. Тогда тебе покорятся самые недостижимые вершины! Мы в тебя очень верим! Будь счастлив!

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Сегодня твои именины, мой дорогой Илья! Поздравляю! Ты очень добрый, светлый и надёжный человек! Пусть тебе всегда помогают те, кому помог ты. Пусть даже в самые тяжёлые дни у тебя всегда остаётся лучик надежды. Пусть твоя жизнь будет прекрасной и долгой! От всего сердца желаю тебе здоровья и счастья!

Ильин день 2021 открытки, картинки, поздравления
Ильин день открытки

***

Дорогой Илья! Поздравляю тебя с Днём Ангела! Пусть в любое время дня и ночи с тобой будет рядом счастье, радость, удача и благополучие! Пусть тебя окружают только хорошие люди, которые всегда помогут и поддержат! Пусть у тебя будет долгая и счастливая жизнь, которой ты будешь гордиться! Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе во всём!

***

Поздравляю, Илья. Желаю смело браться за любимое дело. Желая обязательно добиваться успеха. Желаю твёрдо стоять на ногах. Желаю не позволять себе опускать руки. Желаю уверенно идти своей дорогой. И пусть эта дорога будет счастливой. Здоровья тебе, Илья, хороших друзей, крепкой любви дорогих людей, везения и состоятельности.

Ильин день 2021 открытки, картинки, поздравления
День ангела Ильи открытки
Ильин день 2021 открытки, картинки, поздравления
День Ильи картинки

***

Благородного Илью поздравляю и желаю, чтобы в твоей жизни всегда качество преобладало над количеством, чтобы счастье было безграничным, репутация безупречной, душа чистой, а сердце безграничным!

***

Илья, с праздником! Желаю, чтобы не покидала тебя самоуверенность, всегда будь на высоте. Пусть воплощаются самые смелые задумки, пусть легко решаются задачи. Пусть успех, по всем фронтам, сопутствует тебе на жизненном пути.

Ильин день 2021 открытки, картинки, поздравления
Ильин день открытки и поздравления

***

Именины, именины

У любимого Ильи!

Поздравляют тебя с ними

Все знакомые твои!

Вот и я свой поздравунчик

Приготовила тебе!

Только счастья и удачи

Пожелать хочу в судьбе!

Будь красивым и желанным,

Умным, верным, долгожданным,

С классным, дорогим прикидом

И брутальным внешним видом,

С честной, правильной душой.

И имей успех большой!

***

С именинами, Илюша,

Я хочу тебя поздравить!

И к сердечным пожеланьям

Я хочу свои добавить.

Пусть дорога светлой будет,

Деньги с неба валятся,

Не ругался чтоб начальник,

И с бедой ты справился.

Пусть красивые подруги

Украшают твой досуг,

Чтобы сплетники заткнулись,

И не предал лучший друг.

Оставайся сам с собой,

Счастья в жизни, дорогой!

***

От всей души тебе, Илья,

Желаю счастья и достатка!

Пусть будут верными друзья,

Пусть вверх идет карьера гладко!

Желаю крепкого здоровья

И силы в теле молодом!

Наполни жизнь свою любовью,

Успехом, радостью, добром!

Ильин день 2021 открытки, картинки, поздравления
День Ильи открытки
Ильин день 2021 открытки, картинки, поздравления
День ангела Ильи поздравления и открытки
Ильин день 2021 открытки, картинки, поздравления
Ильин день 2021 поздравления

праздник День Ильи
Сейчас вы просматриваете новость «Ильин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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