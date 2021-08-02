Ильин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открытки

В августе Илья отмечает именины три раза
Согласно церковному календарю именины Илья отмечает 23 раза. И на август выпадает три, когда чтят пророка Илию Фесвитянина (2 августа), священномученика Илию, иеромонаха Свято-Николаевского монастыря (25 августа) и преподобного Илию Калабрийского (30 августа).
2 августа православная церковь чтит память пророка Илии. Про обычаи и табу наших предков в этот день, читайте в нашем материале: День Ильи 2021: дата традиции и запреты праздника.
Имя Илья с древнееврейского переводится как "мой Бог", "верующий", "сила Божья". Уже с самого раннего возраста отличительными чертами характера мужчин с этим именем являются решительность, целеустремленность, открытость, мягкость и доброта. Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела Ильи открыткой или душевным смс.
День ангела Ильи: поздравления, открытки и картинки
Дорогой Илюшенька! У тебя сегодня именины! Я хочу сердечно поздравить тебя с этим днём! Твоё имя обозначает веру. Я от всей души желаю тебе верить в то, что неприятности закончатся и настанут счастливые дни! Никогда не теряй веру в себя, в свои силы. Тогда тебе покорятся самые недостижимые вершины! Мы в тебя очень верим! Будь счастлив!
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Сегодня твои именины, мой дорогой Илья! Поздравляю! Ты очень добрый, светлый и надёжный человек! Пусть тебе всегда помогают те, кому помог ты. Пусть даже в самые тяжёлые дни у тебя всегда остаётся лучик надежды. Пусть твоя жизнь будет прекрасной и долгой! От всего сердца желаю тебе здоровья и счастья!
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Дорогой Илья! Поздравляю тебя с Днём Ангела! Пусть в любое время дня и ночи с тобой будет рядом счастье, радость, удача и благополучие! Пусть тебя окружают только хорошие люди, которые всегда помогут и поддержат! Пусть у тебя будет долгая и счастливая жизнь, которой ты будешь гордиться! Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе во всём!
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Поздравляю, Илья. Желаю смело браться за любимое дело. Желая обязательно добиваться успеха. Желаю твёрдо стоять на ногах. Желаю не позволять себе опускать руки. Желаю уверенно идти своей дорогой. И пусть эта дорога будет счастливой. Здоровья тебе, Илья, хороших друзей, крепкой любви дорогих людей, везения и состоятельности.
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Благородного Илью поздравляю и желаю, чтобы в твоей жизни всегда качество преобладало над количеством, чтобы счастье было безграничным, репутация безупречной, душа чистой, а сердце безграничным!
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Илья, с праздником! Желаю, чтобы не покидала тебя самоуверенность, всегда будь на высоте. Пусть воплощаются самые смелые задумки, пусть легко решаются задачи. Пусть успех, по всем фронтам, сопутствует тебе на жизненном пути.
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Именины, именины
У любимого Ильи!
Поздравляют тебя с ними
Все знакомые твои!
Вот и я свой поздравунчик
Приготовила тебе!
Только счастья и удачи
Пожелать хочу в судьбе!
Будь красивым и желанным,
Умным, верным, долгожданным,
С классным, дорогим прикидом
И брутальным внешним видом,
С честной, правильной душой.
И имей успех большой!
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С именинами, Илюша,
Я хочу тебя поздравить!
И к сердечным пожеланьям
Я хочу свои добавить.
Пусть дорога светлой будет,
Деньги с неба валятся,
Не ругался чтоб начальник,
И с бедой ты справился.
Пусть красивые подруги
Украшают твой досуг,
Чтобы сплетники заткнулись,
И не предал лучший друг.
Оставайся сам с собой,
Счастья в жизни, дорогой!
***
От всей души тебе, Илья,
Желаю счастья и достатка!
Пусть будут верными друзья,
Пусть вверх идет карьера гладко!
Желаю крепкого здоровья
И силы в теле молодом!
Наполни жизнь свою любовью,
Успехом, радостью, добром!