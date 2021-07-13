Когда День Ильи: дата, традиции и запреты праздника

День Ильи: дата, традиции и запреты праздника / https://val.ua/

День Ильи 2021 православные христиане отмечают 2 августа. Предки называли эту дату "грозным праздником" – пророк считался повелителем грозы и молнии. Люди устраивали братчину: массовые гуляния, которые заканчивались совместной трапезой.

Ильин день: история праздника

Илья – пророк Ветхого Завета. Он родился за 900 лет до рождения Христа, однако считается одним из самых ярых противников идолопоклонничества. Он подавал людям пример целомудрия. Господь призвал его на небо живым на огненной колеснице. В Писании сказано, что Илия станет предтечей Второго Пришествия Христа на землю.

У славян праздник стал популярным после принятия христианства. День языческого бога-громовержца Перуна сменился почитанием святого.

В народе к пророку Илье обращаются с молитвами о хорошей погоде, щедром урожае, семейном благополучии и разрешении финансовых проблем.

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Запреты и приметы праздника

Самое известное табу в день праздника – запрет на купание в водоемах. "Илья в воду нас**т", - говорили предки, предупреждая об опасности.

Пророк Илья картинки / kartinu.com

Наблюдательные прадеды заметили, что после этого дня вода в реках и озерах начинает "цвести" - купание может обернуться тяжелыми болезнями. Самых отчаянных останавливало то, что по поверьям вся нечистая сила прячется от святого в воде. Смельчаков могут затянуть на дно русалки.

Также запрещалось:

Выполнять тяжелую работу в поле – можно было попасть в немилость и лишиться урожая;

Выгонять животных на пастбище – в них может вселиться нечистая сила;

Смотреться в зеркало и отражение на воде – нечисть не дремлет;

Впускать в дом кошек и собак – животные могут принести молнию.

Приметы:

С праздником Ильи день начинает идти на убыль: " Илья-пророк лето уволок ".

". Попасть под дождь – хороший знак: " Попадешь в этот день под дождь — здоровья на год вперед обретешь ".

". Если 2 августа погода солнечная – к теплой осени. Дождливая погода – предвестник хмурой поры.

Магические обряды и заговоры в День Ильи

В день памяти святого было принято собирать целебные травы, лечить порчу и ставить обереги от нечисти. А девушки "привязывали" к себе суженого.

Заболевший человек под дождем читал заговор:

"В океане-море стоит Божий остров, на том острове камень лежит, на камне святой пророк Илья с небесными ангелами сидит. Стрелами святые стреляют, от меня, (имя), болезни отгоняют. Да будет так!"

Незамужние девушки в День Ильи к рассвету приходили к реке с камнем, к которому привязан локон волос, и читали приворот на любовь:

"Я раба Божья (имя) Камень бросила далеко, Камень бросила глубоко. Не доплыть до него, не добраться. Так бы Раб Божий (имя) не покинул меня Ни на глубину реки, ни на длину ноги. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".