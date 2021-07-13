УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда День Ильи: дата, традиции и запреты праздника

13 июля 2021, 04:17

Запрет на купание, заговор от болезни и магия в день праздника – подборка Главреда

День Ильи: дата, традиции и запреты
День Ильи: дата, традиции и запреты праздника / https://val.ua/

День Ильи 2021 православные христиане отмечают 2 августа. Предки называли эту дату "грозным праздником" – пророк считался повелителем грозы и молнии. Люди устраивали братчину: массовые гуляния, которые заканчивались совместной трапезой.

Ильин день: история праздника

Илья – пророк Ветхого Завета. Он родился за 900 лет до рождения Христа, однако считается одним из самых ярых противников идолопоклонничества. Он подавал людям пример целомудрия. Господь призвал его на небо живым на огненной колеснице. В Писании сказано, что Илия станет предтечей Второго Пришествия Христа на землю.

У славян праздник стал популярным после принятия христианства. День языческого бога-громовержца Перуна сменился почитанием святого.

В народе к пророку Илье обращаются с молитвами о хорошей погоде, щедром урожае, семейном благополучии и разрешении финансовых проблем.

Реклама

Запреты и приметы праздника

Самое известное табу в день праздника – запрет на купание в водоемах. "Илья в воду нас**т", - говорили предки, предупреждая об опасности.

Пророк Илья картинки
Пророк Илья картинки / kartinu.com

Наблюдательные прадеды заметили, что после этого дня вода в реках и озерах начинает "цвести" - купание может обернуться тяжелыми болезнями. Самых отчаянных останавливало то, что по поверьям вся нечистая сила прячется от святого в воде. Смельчаков могут затянуть на дно русалки.

Также запрещалось:

  • Выполнять тяжелую работу в поле – можно было попасть в немилость и лишиться урожая;
  • Выгонять животных на пастбище – в них может вселиться нечистая сила;
  • Смотреться в зеркало и отражение на воде – нечисть не дремлет;
  • Впускать в дом кошек и собак – животные могут принести молнию.

Приметы:

  • С праздником Ильи день начинает идти на убыль: "Илья-пророк лето уволок".
  • Попасть под дождь – хороший знак: "Попадешь в этот день под дождь — здоровья на год вперед обретешь".
  • Если 2 августа погода солнечная – к теплой осени. Дождливая погода – предвестник хмурой поры.

Читайте такжеПравославный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

Магические обряды и заговоры в День Ильи

В день памяти святого было принято собирать целебные травы, лечить порчу и ставить обереги от нечисти. А девушки "привязывали" к себе суженого.

Заболевший человек под дождем читал заговор:

"В океане-море стоит Божий остров, на том острове камень лежит, на камне святой пророк Илья с небесными ангелами сидит. Стрелами святые стреляют, от меня, (имя), болезни отгоняют. Да будет так!"

Незамужние девушки в День Ильи к рассвету приходили к реке с камнем, к которому привязан локон волос, и читали приворот на любовь:

"Я раба Божья (имя) Камень бросила далеко, Камень бросила глубоко. Не доплыть до него, не добраться. Так бы Раб Божий (имя) не покинул меня Ни на глубину реки, ни на длину ноги. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Автор: Olena Stronh
приметы традиции День Ильи
Сейчас вы просматриваете новость «Когда День Ильи: дата, традиции и запреты праздника». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старениеНазваны 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старение День рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечаютДень рыбака 2021 в Украине и всемирный – когда отмечают Атакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опаснойАтакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опасной Названа неожиданная опасность банановНазвана неожиданная опасность бананов "Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами"Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами

Последние новости

04:43

Ученые отыскали радикальный и жестокий способ продлить жизнь мужчинам

04:17

Когда День Ильи: дата, традиции и запреты праздника

03:34

Цена может стать неподъемной: эксперт спрогнозировал рост тарифов на газ

03:10

Православный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

02:16

Гороскоп на 15 июля 2021 всех знаков Зодиака: грандиозный скандал или большая любовь Видео

Реклама
01:25

Худший сценарий для Киева: эксперт оценил риски остановки транзита газа через Украину Видео

01:19

Жена Сергея Лещенко показала грудь и взбудоражила Сеть жарким фото

00:51

Трудно уснуть? Две вещи, которые вы должны съесть или выпить перед сном Видео

00:39

По Житомиру пронесся сильный ливень с градом: есть жертва непогоды Видео

00:16

Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать Видео

00:02

Блогерша-подросток выгуляла парня на поводке и нарвалась на критику: ей угрожает мусульманская банда Видео

12 июля, понедельник
23:55

Симптомы высокого уровня холестерина: невидимый знак на ваших пальцах Видео

23:35

"Он ведет Украину к уничтожению": Поклонская вызверилась на Зеленского из-за статьи Путина Видео

23:30

На Житомирщине ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение: полиция подозревает военного Видео

23:04

Можно ли почистить печень и организм в целом: ученые наконец дали ответ Видео

22:56

Статья Путина - обиженный старческий бубнеж мнение

22:55

Заливали молоком и засыпали хлопьями: в киевском метро блогеры отличились очередной выходкой Видео

22:40

Как правильно хранить и замораживать кукурузу: главные правила для здоровья Видео

22:31

Как спастись от магнитных бурь: советы опытного врача Видео

22:29

"Концентрация остается высокой": Зеленский высказался по поводу отвода российских войск Видео

Реклама
22:09

Как долго остаются симптомы COVID-19 после выздоровления - ответ медиков Видео

21:50

Cемь ошибок приготовления, которые делают овощи бесполезными Видео

21:43

"Замены быть не может": Меркель сделала громкое заявление касательно Северного потока-2 Видео

21:38

Меркель рассказала, какое громадное количество вакцин от COVID-19 Германия передаст Украине Видео

21:12

Лишение свободы и громадный штраф: в Запорожье суд вынес приговор водителю электросамоката

21:07

Меркель разозлилась из-за медленного выполнения Минских соглашений Видео

21:05

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор 12 апостолов Видео

20:51

"Все черное и обожженное": во Львове девочка проглотила батарейку и сильно повредила пищевод

20:11

Купались рядом с трупом: в Одессе тело утопленника пролежало на пляже 4 часа - СМИ Видео

19:45

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

19:40

"Украина - детище советское эпохи": полный текст скандальной статьи Путина об Украине

19:39

Победительница Холостяка Даша Квиткова поразила признанием про секс на 9 месяце

19:29

"Все случилось внезапно": в Херсоне 12-летняя девочка умерла во время операции

19:07

В Испании трагически утонула украинка: двое маленьких детей остались без матери Видео

18:43

Рианна впервые за 5 лет снимает клип и покажет там своего возлюбленного

18:42

"Киеву Донбасс просто не нужен": статья Путина

18:14

Племянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляже

18:00

На украинских прилавках появились первые арбузы ранних сортов: цены удивляют

18:00

Как не попасть на вредоносный сайт: специалисты рассказали, на что обращать внимание

17:42

За рубежом украинское постное масло вдвое дешевле: сравнение цен на продукты в Украине и в Чехии Видео

Реклама
17:37

Новая больница 3 уровня в Краматорске может остаться без персонала: названа причина

17:07

Не устроила панамка: маму девочки в детсаду под Днепром буллили и требовали деньги

17:02

Тина Кароль раскрыла все опасности Atlas Weekend 2021, которые случились с ней Видео

16:44

Семеро детей в багажнике: под Киевом пьяный мужчина за рулем в ДТП убил себя и ребенка Видео

16:41

Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "мне говорили, что я занимаюсь фигней"

16:20

"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни Видео

16:18

"Незабываемые впечатления": блогерка нырнула в водоросли и потроллила отдых в Одессе Видео

16:04

Приемные отделения в больницах Черкасской области отремонтировали в рамках "Большой стройки"

15:52

Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика

15:24

Разбитая "дружба": под Харьковом уничтожили памятник "братству украинского и русского народов"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять