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Казанская осенняя 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

4 ноября 2022, 05:17

С праздником Казанской Божьей Матери - открытки, картинки и поздравления - в подборке Главреда.

Казанская осенняя 2022
Казанская осенняя - 4 ноября / ua.depositphotos.com/

Православная церковь почитает икону Казанской Божьей Матери два раза в год. 21 июля – Казанская летняя, 4 ноября – Казанская осенняя. В народе этот день считался одним из самых главных женских праздников с пышным застольем.

О том, какие религиозные праздники церковь отмечает в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.

В народе Казанская осенняя также называется Вторая Покрова или Казанска Пречистая. Начиналась пора свадеб и сватаний. Считалось, что покровительство Божьей Матери сделает союз счастливым.

Поздравления с праздником Казанской Божьей Матери – открытки и картинки

В День Казанской иконы Божией Матери я от души желаю мира и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть Казанская икона всегда защитит от жизненных бедствий и недругов, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.

***

Желаю, чтобы Матерь Божья помогала тебе во всех делах, оберегала на всех путях и давала силы для добрых начинаний. Желаю, чтобы в твоей жизни было столько же справедливости, милосердия и света, сколько любви помещается в сердце нашей святой защитницы. Пускай счастливым будет день, когда ты просыпаешься с чистыми намерениями и открытой душой. С праздником!

Открытки с праздником Казанской Божьей Матери
Открытки с праздником Казанской Божьей Матери

***

Пусть этот светлый, священный и важный день принесет в каждый дом милосердие, понимание и душевное тепло. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждая важная просьба поможет спасти жизни. Пусть Божья Матерь бережет Вас и Ваших близких.

***

Пусть Божья Матерь

Вас хранит и в этот праздник, и всегда!

Пускай от бед всех сохранит

И не оставит никогда!

Пусть Божьей благодатью дом

Наполнит этот светлый праздник.

Сердца пусть греются добром,

Что нам всем дарит

Божья Матерь.

Открытки с праздником Казанской Божьей Матери
Поздравление с иконой Божией Матери

***

Пускай Казанская икона

Подарит мир, покой, уют,

Море любви, здоровья тонны,

Побольше радостных минут!

Добра желаю, счастья много,

Улыбок искренних, удачи,

А также чистой веры в Бога,

Ведь с верой жизнь всегда богаче!

Открытки с праздником Казанской Божьей Матери
Поздравления с Казанской Божьей Матери

***

Иконе Божьей Матери Казанской

Сегодня посвящаем мы мольбы.

От бед, болезней и ненастий

Ты нас и наших близких защити.

Мы верим в твою силу и заботу,

Молитву нашу − просим мы − прими,

Своею нежностью, любовью и заботой

Всех-всех, кто очень просит, одари.

Открытки с праздником Казанской Божьей Матери
Казанская праздник 2022 поздравления

***

Благословит пусть вас Святая Дева

И сохранит от подлости и зла,

Чтоб защитила от печалей плена

И радость в сердце ваше принесла.

Пусть все добро сторицею воздастся,

Пусть благодатью ваш полнится дом.

Икона Божьей матери Казанской

Хранит любовь, тепло и счастье в нем.

Открытки с праздником Казанской Божьей Матери
Казанская осенняя 2022
Открытки с праздником Казанской Божьей Матери
Открытки с праздником Казанской Божьей Матери

Казанская осенняя
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