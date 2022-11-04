Казанская осенняя 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

С праздником Казанской Божьей Матери - открытки, картинки и поздравления - в подборке Главреда.
Православная церковь почитает икону Казанской Божьей Матери два раза в год. 21 июля – Казанская летняя, 4 ноября – Казанская осенняя. В народе этот день считался одним из самых главных женских праздников с пышным застольем.
О том, какие религиозные праздники церковь отмечает в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.
В народе Казанская осенняя также называется Вторая Покрова или Казанска Пречистая. Начиналась пора свадеб и сватаний. Считалось, что покровительство Божьей Матери сделает союз счастливым.
Поздравления с праздником Казанской Божьей Матери – открытки и картинки
В День Казанской иконы Божией Матери я от души желаю мира и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть Казанская икона всегда защитит от жизненных бедствий и недругов, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.
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Желаю, чтобы Матерь Божья помогала тебе во всех делах, оберегала на всех путях и давала силы для добрых начинаний. Желаю, чтобы в твоей жизни было столько же справедливости, милосердия и света, сколько любви помещается в сердце нашей святой защитницы. Пускай счастливым будет день, когда ты просыпаешься с чистыми намерениями и открытой душой. С праздником!
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Пусть этот светлый, священный и важный день принесет в каждый дом милосердие, понимание и душевное тепло. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждая важная просьба поможет спасти жизни. Пусть Божья Матерь бережет Вас и Ваших близких.
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Пусть Божья Матерь
Вас хранит и в этот праздник, и всегда!
Пускай от бед всех сохранит
И не оставит никогда!
Пусть Божьей благодатью дом
Наполнит этот светлый праздник.
Сердца пусть греются добром,
Что нам всем дарит
Божья Матерь.
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Пускай Казанская икона
Подарит мир, покой, уют,
Море любви, здоровья тонны,
Побольше радостных минут!
Добра желаю, счастья много,
Улыбок искренних, удачи,
А также чистой веры в Бога,
Ведь с верой жизнь всегда богаче!
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Иконе Божьей Матери Казанской
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней и ненастий
Ты нас и наших близких защити.
Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу − просим мы − прими,
Своею нежностью, любовью и заботой
Всех-всех, кто очень просит, одари.
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Благословит пусть вас Святая Дева
И сохранит от подлости и зла,
Чтоб защитила от печалей плена
И радость в сердце ваше принесла.
Пусть все добро сторицею воздастся,
Пусть благодатью ваш полнится дом.
Икона Божьей матери Казанской
Хранит любовь, тепло и счастье в нем.