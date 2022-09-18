УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Михайлово чудо: поздравления, душевные открытки и картинки к светлому празднику

18 сентября 2022, 18:50

С праздником Михайлово чудо - поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки.

Михайлово чудо поздравления, картинки
Михайлово чудо 2022 / ua.depositphotos.com

Православные христиане отмечают праздник Михайлово чудо ежегодно 19 сентября. В этот день почитают явление народу мощи Архистратига Михаила – предводителя войска Божьего.

В этот день в церквях проходят торжественные богослужения, люди молятся святому об исцелении от болезней и укреплении в вере. Про обычаи и табу дня можно прочитать в материале: Михайлово чудо 2022: дата, традиции и запреты дня.

Поздравления с праздником Михайлово чудо, картинки и открытки

Пускай хранит тебя Архангел Михаил от бед, горя и от сглаза. Пусть не бедствует карман, пускай любовью к людям богаты будут сердца. Да даруют тебе Небеса покой и согреют теплым светом душу и дом. Желаю жить без зла и гнева, верить в Бога и добро. С чудным праздником тебя!

***

Поздравляю с праздником Михайлово чудо! Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.

Михайлово чудо картинки
Михайлово чудо картинки

***

Мы славим Михаила – архангела святого

На Михайлов день работать –

Это, люди, верный грех,

Собирайте всех соседей

Для веселья и утех,

Приносите угощенье,

Будем пировать сейчас,

А придет пора, Михайло

Возле рая встретит нас!

Михайлово чудо картинки
С праздником Михайлово чудо

***

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нем,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

Михайлово чудо картинки
Открытки Михайлово чудо

***

Желаю, чтоб архангел Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть ангелы его вас охраняют,

Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

Михайлово чудо картинки
Михайлово чудо поздравления

***

Вспоминаем мы сегодня

Архангела Михаила,

Пусть он веру укрепит,

Даст вам больше силы.

Пусть звучит молитва нынче

И не гаснет свечка,

Пусть поможет Михаил,

Пусть вам станет легче.

Воин света и добра

Пусть в борьбе поможет,

Пусть печали и обиды

Сердце вам не гложут.

Михайлово чудо картинки
Михайлово чудо 2022
Михайлово чудо картинки
Михайлово чудо картинки
Михайлово чудо картинки
Михайлово чудо 2022 открытки
Михайлово чудо картинки
Праздник Михайлово чудо

Михайлово чудо
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:50

Михайлово чудо: поздравления, душевные открытки и картинки к светлому празднику

18:31

Как сэкономить деньги при оплате света: топ-6 способов от экспертов коммунальщиковВидео

18:01

Не только вывод войск: Боррель назвал условия для заключения мира между Украиной и РФВидео

17:55

Россия отправляет огромное количество ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины - YleВидео

17:41

В Кабмине рассказали, что будет со внедрением накопительных пенсийВидео

Реклама
17:21

Все по-настоящему: Даша Кацурина показала романтический поцелуй с Дантесом

17:20

Чарльз III прогнал: принца Гарри и Меган Маркл "выгнали" с важного приема перед похоронами ЕлизаветыВидео

17:09

"Сумасшедший старикан не отступит": астролог спрогнозировала, как закончится война Украины и РФ

17:03

Коллаборанты из "ЛНР" не могут убежать в РФ, им грозит мобилизация - ГайдайВидео

16:52

"Разделение Украины": в Румынии поставили на место скандального экс-министраВидео

16:46

Какие вещи нельзя стирать в режиме быстрой стирки: 3 вида, которые должна знать каждая хозяйка

16:30

"Затоптал собственную репутацию": в России рассказали, чего лишился Галкин после изгнанияВидео

16:21

Успехи ВСУ на Херсонщине дали надежду на окончание войны - Боррель

16:20

Бисексуальная украинская модель рассказала, кто из отечественных артисток ее привлекаетВидео

16:10

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов": Пугачева публично вступилась за Галкина

15:58

Зеленский допустил возврат Крыма дипломатическим путемВидео

15:48

Прилет по военной части РФ: в Херсоне прогремели мощные взрывыВидео

15:36

Путин провалил все цели в боях: адмирал из Британии спрогнозировал, сколько может продолжаться война

15:33

Критик Соседов назвал Светлану Лободу "третьесортной штучкой-дрючкой": "Певица курам на смех!"

15:27

В Кремле всерьез обсуждают уход Путина из-за "болезни" – ПионтковскийВидео

Реклама
15:24

Кабаева избавилась от нерожденной дочери: на аборте настоял Путин - СМИВидео

14:58

В освобожденном Подвысоком на Харьковщине подняли флаг УкраиныВидео

14:50

"Там нет будущего": пленный захватчик отказывается возвращаться по обмену в оккупированный ДонецкВидео

14:41

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

14:35

Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закускиВидео

14:15

"Я получила сообщение и прослезилась": Ольга Харлан рассказала, о чем ей пишет Дикусар с передовойВидео

14:13

Оккупанты устроили стрельбу в Херсоне: не могут поделить награбленное перед побегом - ПодолякВидео

13:36

"Зло лечится уничтожением": решить "российский вопрос" возможно лишь силой - ЕрмакВидео

13:18

Скандал вокруг экс-министра Румынии: Украина отреагировала на заявление о "передаче своих территорий"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссорыВидео

12:59

Оккупанты считают потери: по базе РФ в Сватово нанесли мощный ударВидео

12:35

"Мы все ужасно скучаем по Вам": принцессы Йоркские попрощались с королевой Елизаветой IIВидео

12:25

Оккупанты на Харьковщине расстреляли из танка авто с медиками, которые эвакуировали пациентов: 4 погибшихВидео

12:13

Путину светит Гаага: Гиркин истерит из-за провалов на фронте и ждет революцию в РФВидео

11:59

В Украине выпал первый снег: в Сети показали фото заснеженных цветовВидео

11:34

Била коленом по голове: в Польше местная жительница избила двух 15-летних украинок

11:26

Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассекретила личность своего бойфрендаВидео

11:24

"Привезешь мне чью-то голову": россиянки заказывают "трофеи" с войны - перехватВидео

10:56

Командование сбежало, снабжение перебито: Романенко описал катастрофу РФ на югеВидео

10:28

"Заставляли местных копать могилы": Жданов сказал, военных какой бригады убили оккупанты под ИзюмомВидео

Реклама
10:18

Резкое увеличение числа ракетных ударов по Украине: в разведке Британии назвали причинуВидео

09:42

Война до 2030 года: Орбан оскандалился заявлением о потере Украиной территорий - СМИВидео

09:34

"Осуждение не остановит геноцид": Литва призвала предоставить Украине танкиВидео

08:58

Украина фундаментально изменила современную войну: в НАТО поражены успехами ВСУВидео

08:47

Подразделения РФ потеряли от 50 до 90% личного состава, убегая с Харьковщины – ГенштабВидео

08:28

Путин стремительно сдуваетсямнение

08:26

Оккупантам светит "котел" под Лиманом: ВСУ расширяют свои позиции - ISWВидео

08:11

"Четко понимаем, что делаем": спецоперация ВСУ по освобождению Харьковщины укладывается в планы – ЗеленскийВидео

07:31

ВСУ потопили российскую баржу, битком набитую военной техникойВидео

07:05

Зачем класть аспирин в стиральную машину: "одним ударом" решит две проблемы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять