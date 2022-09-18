Михайлово чудо: поздравления, душевные открытки и картинки к светлому празднику

С праздником Михайлово чудо - поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки.
Православные христиане отмечают праздник Михайлово чудо ежегодно 19 сентября. В этот день почитают явление народу мощи Архистратига Михаила – предводителя войска Божьего.
В этот день в церквях проходят торжественные богослужения, люди молятся святому об исцелении от болезней и укреплении в вере. Про обычаи и табу дня можно прочитать в материале: Михайлово чудо 2022: дата, традиции и запреты дня.
Поздравления с праздником Михайлово чудо, картинки и открытки
Пускай хранит тебя Архангел Михаил от бед, горя и от сглаза. Пусть не бедствует карман, пускай любовью к людям богаты будут сердца. Да даруют тебе Небеса покой и согреют теплым светом душу и дом. Желаю жить без зла и гнева, верить в Бога и добро. С чудным праздником тебя!
***
Поздравляю с праздником Михайлово чудо! Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.
***
Мы славим Михаила – архангела святого
На Михайлов день работать –
Это, люди, верный грех,
Собирайте всех соседей
Для веселья и утех,
Приносите угощенье,
Будем пировать сейчас,
А придет пора, Михайло
Возле рая встретит нас!
***
Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нем,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
***
Желаю, чтоб архангел Михаил
Вас от напастей защитил.
Пусть ангелы его вас охраняют,
Беду и горе прогоняют.
Чтоб слабому прибавил сил,
От хворей всех чтоб исцелил.
Пускай душа лучится светом,
Пусть будет счастье в мире этом!
***
Вспоминаем мы сегодня
Архангела Михаила,
Пусть он веру укрепит,
Даст вам больше силы.
Пусть звучит молитва нынче
И не гаснет свечка,
Пусть поможет Михаил,
Пусть вам станет легче.
Воин света и добра
Пусть в борьбе поможет,
Пусть печали и обиды
Сердце вам не гложут.