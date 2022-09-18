Михайлово чудо: поздравления, душевные открытки и картинки к светлому празднику

Михайлово чудо 2022 / ua.depositphotos.com

Православные христиане отмечают праздник Михайлово чудо ежегодно 19 сентября. В этот день почитают явление народу мощи Архистратига Михаила – предводителя войска Божьего.

В этот день в церквях проходят торжественные богослужения, люди молятся святому об исцелении от болезней и укреплении в вере. Про обычаи и табу дня можно прочитать в материале: Михайлово чудо 2022: дата, традиции и запреты дня.

Поздравления с праздником Михайлово чудо, картинки и открытки

Пускай хранит тебя Архангел Михаил от бед, горя и от сглаза. Пусть не бедствует карман, пускай любовью к людям богаты будут сердца. Да даруют тебе Небеса покой и согреют теплым светом душу и дом. Желаю жить без зла и гнева, верить в Бога и добро. С чудным праздником тебя!

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Поздравляю с праздником Михайлово чудо! Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.

Михайлово чудо картинки

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Мы славим Михаила – архангела святого

На Михайлов день работать –

Это, люди, верный грех,

Собирайте всех соседей

Для веселья и утех,

Приносите угощенье,

Будем пировать сейчас,

А придет пора, Михайло

Возле рая встретит нас!

С праздником Михайлово чудо

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Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нем,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

Открытки Михайлово чудо

***

Желаю, чтоб архангел Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть ангелы его вас охраняют,

Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

Михайлово чудо поздравления

***

Вспоминаем мы сегодня

Архангела Михаила,

Пусть он веру укрепит,

Даст вам больше силы.

Пусть звучит молитва нынче

И не гаснет свечка,

Пусть поможет Михаил,

Пусть вам станет легче.

Воин света и добра

Пусть в борьбе поможет,

Пусть печали и обиды

Сердце вам не гложут.

Михайлово чудо 2022

Михайлово чудо картинки

Михайлово чудо 2022 открытки