Михайлово чудо 2022: дата, традиции и запреты дня

Почему в этот день нельзя мыть голову и готовить выпечку.
В средине сентября православные христиане почитают предводителя небесного войска – Архистратига Михаила и его первое чудо – явление народу своей мощи.
Считается, что Архистратиг Михаил является покровителем воинов и именно он охраняет ворота рая. Он спускается на землю, чтобы исполнить Божью волю совершить чудо и наказать грешников.
О том, какие церковные праздники ждут верующих в первом месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.
Когда праздник Михайлово чудо
В Михайлов день – 19 сентября – православные отмечают первое чудо небесного архистратига – исцеление дочери христианина Архипа от немоты. Это произошло в городе Хонех, на территории современной Турции. Михаил явился мужчине во сне и указал на целебный источник, который сможет исцелить его ребенка. Последовав совету архистратига, Архип напоил водой дочь и она заговорила. В честь этого христианин воздвиг храм в честь чудотворца Михаила неподалеку от родника. Местные язычники хотели уничтожить храм, затопив его водой горной реки, однако Архистратиг Михаил разрубил скалу, и вода ушла в землю. Это и называют Михайловым чудом.
Для Украины и Киева это праздник имеет особое значение. Архистратиг Михаил является покровителем столицы.
Традиции в Михайлов день
В этот день в церквях проходят торжественные молебны, и зажигается общая свеча. Верующие просят архангела об исцелении от болезней, силе духа и укреплении в вере. Считается также, что Архистратиг Михаил может исполнить любое желание, если сердце молящегося наполнено искренней верой. В этот день принять молиться три раза в день. 19 сентября принято подавать милостыню и совершать благие дела, помогая тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
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В Михайлов день принято устраивать братчину – навещать тех, с кем были в ссоре. Все собираются за большим праздничным столом с медовухой, пивом и щедрыми угощениями. Остатки пищи нельзя было выбрасывать, еду раздавали нищим.
Что нельзя делать в день Михайлова чуда
Наши предки в этот день придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь на себя неприятности и беды и не прогневить архангела. С теми, кто не верил в праздник чуда, могли происходить неприятные вещи.
- нельзя заниматься тяжелой физической работой;
- печь хлеб и пироги – выпечка получиться невкусной;
- запрещается заниматься рукоделием;
- нельзя желать зла, ругаться, ссориться и говорить неправду;
- мыть голову – можно было "смыть ум".
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