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Поздравления с Днем HR-менеджера в прозе, стихах и картинках – яркие и смешные

16 сентября 2020, 05:32

Самые крутые и прикольные поздравления с Днем HR-менеджера – своими словами в прозе, душевные стихи и красивые картинки для рекрутера – собрал Главред.

День HR-менеджера - открытки, поздравления в прозе и стихи про HR
День HR-менеджера - открытки, поздравления в прозе и стихи про HR

День HR-менеджера в Украине гуляют в третью среду сентября. Так что День HR-менеджера 2020 выпадает на 16 сентября. Это праздник умельцев, которые формируют сплоченные команды и помогают специалистам разных сфер профессионально реализовать себя в этой жизни.

С Днем HR-менеджера поздравления и открытки в этот день дарят также рекрутерам (сам День рекрутера отмечается 20 сентября), менеджерам по персоналу и просто кадровикам (как говорили в старину).

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Самые крутые и прикольные поздравления с Днем HR-менеджера – своими словами в прозе, душевные стихи и красивые картинки для рекрутера – собрал Главред на этот праздник.

Привітання з Днем HR-менеджера українською мовою

С Днем HR-менеджера – поздравления в прозе, в стихах и смс

Поздравляю с Днём HR-менеджера и желаю всегда и во всём находить только самые ценные, самые важные, самые нужные ресурсы. Желаю работать на успех, жить в своё удовольствие и каждый день проводить в окружении хороших людей!

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***

Желаем, чтобы персонал был адекватен,

Начальник понятен,

А офис – приятен!

***

Сердечно поздравляю с Днем HR! Персонал является решающим в достижении успеха не только каждой конкретной компании или ведомства, но и в развитии сфер экономики, образования, культуры, региона в целом. Подбор нужных и правильных людей требует большой самоотдачи и профессионализма. Поэтому в этот день хочу пожелать всем крепкого здоровья и новых успехов. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

***

Название вашей профессии

Меняется время от времени.

Но суть остается прежней:

Работать с людьми – есть умение.

Увидеть в пришедшем изюминку,

Талант разглядеть и задатки,

Чтоб польза была для компании

И чтоб до работы был хваткий.

***

От чистого сердца поздравляю тебя с Днем HR-менеджера! Пусть все мечты всегда сбываются! Желаю много улыбок, добра и радости, чтобы были верные друзья, любви чистой и взаимной, крепкого здоровья, счастье бесконечного, большого жизненного терпения, всех неземных благ и всего, всего самого доброго и прекрасного и лучистого!

***

Кадры в жизни все решают,

Это всем известно.

Пусть от классных претендентов

Будет вам всем тесно.

Вам успехов я желаю

В день такой волшебный.

И достаток в жизни будет

Вашей непременно.

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***

Дорогие HR-менеджеры! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем HR-менеджера! Желаем вам креативности в корпоративной культуре, находчивости в подборе, проницательности в отборе, легкости в адаптации, нематериальной мотивации, безотказного финансирования на обучение и развитие персонала, ну, и, конечно же, гармонии, денег и здоровья!

***

HR- менеджера поздравляем от души,

Вы всегда в реальность превращаете мечты,

Персонал вам подобрать не составляет труда,

Вы достойны звания настоящего кадровика.

Пускай удача вас сопровождает,

Счастье пусть границ не знает,

Каждый день пусть дарит много яркий впечатлений,

Будьте всегда в отличном настроенье.

***

Поздравляю с Днем HR-менеджера. Пусть на вакантные места всегда попадаются именно те люди, которые умеют работать, ладить с коллективом и добиваться успеха. Желаю ни разу не промахнуться в выборе, желаю ловко и умело подбирать ресурсы и для отменной работы, и для личного счастья.

***

Эйч-Ары, о вас мы узнали недавно,

А раньше на фабрике был кадровик,

Вся жизнь изменилась в течении плавном,

Когда в коллектив наш Эйч-Айрщик проник.

Он знает про все и про всех, между прочим,

Он знает про то, что не знаешь ты сам,

И лучше астролога нам напророчит,

Какие в работе нас ждут чудеса.

Эйч-Ар — это модно, полезно и мудро,

Нам нужен подобный специалист,

Порой нам друг друга понять очень трудно,

В змеиный клубок отношенья сплелись.

Поможет, рассудит, настрой наш подымет,

Эйч-арщик, и нам без него никуда,

Не будет конфликтов меж нами отныне,

Спасибо, и с праздником, вас, господа!

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***

День HR-менеджера – это праздник профессионалов по управлению персоналом, а в более широком смысле, это праздник всех сотрудников, задействованных в процессе формирования коллектива. Формирование сильной команды – это огромный труд. С праздником вас! Хорошего вам дня и праздничного настроения!

***

Управляешь персоналом

Ты, как славный капитан.

Успеваешь все на свете,

Сразу ты и тут, и там.

В праздник твой желаю силы

И терпения с лихвой,

Пусть под чутким руководством

Коллектив растет лишь твой.

***

Всех специалистов HR-менеджмента поздравляем с профессиональным праздником! Желаем высокого профессионализма, творческого подхода к работе и достижения поставленных целей!

С Днем HR-менеджера – открытки и картинки

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