Поздравления с днем святого Николая  в прозе, чудные открытки и картинки к празднику

С днем святого Николая / depositphotos.com/

19 декабря – день святого Николая. Этот праздник особо любим детьми, потому что чудотворец приносит им сладости и прячет под подушкой. Взрослые просят его о помощи в тяжелых жизненных ситуациях, легкой дороге и удачном замужестве.

Чтобы поздравить мужчин с днем ангела, Главред подготовил подборку: открытки с днем святого Николая, поздравления с Николаем в прозе и своими словами, душевные открытки и мудрые наставления поднимут настроением именинникам и напомнят о светлом христианском празднике.

О том, какие важные религиозные праздники ждут нас в новом году, читайте в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

С днем святого Николая открытки, картинки и поздравления в прозе и стихах

Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

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Поздравляю с Днем святого Николая, и желаю в этот светлый праздник мира, любви, душевной гармонии и крепкого здоровья! Пускай святой Николай принесет сладкий презент и подарит ощущение волшебства! Желаю всех благ и безграничного счастья!

С днем святого Николая открытки

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Пускай великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пускай он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пускай он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!

С днем святого Николая поздравления

Короткие поздравления с днем святого Николая

С днём святого Николая! Пусть он принесёт Вам новые приятные открытия, крепкое здоровье, мир и тепло в доме.

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Поздравляю со священным днём, с днём святого Николая! Желаю счастья и уюта в семье, финансового благополучия и прекрасного здоровья!

С днем святого Николая Чудотворца

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Пускай святой Николай придет с настоящим чудом и долгожданными приятными подарками! Пускай он принесет много-много радости, счастья и положительных эмоций! Наполни этот день солнечным настроением, добром и любовью!

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В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

Картинки святой Николай

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С Днем святого Николая

Я сердечно поздравляю!

Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем — добра, любви, удачи

И здоровья вам в придачу,

А еще — улыбок, смеха

И достатка, и успеха.

С днем святого Николая фото

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В День святого Николая

Большого счастья я желаю,

Пусть Николай святой придет

И лишь добро всем принесет,

А также радость и удачу,

Здоровья крепкого в придачу,

Побольше денег и достатка,

Чтоб всем жилось легко и сладко!

С днем святого Николая открытки

С днем святого Николая открытки

С днем святого Николая картинки

С днем святого Николая