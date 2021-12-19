Поздравления с днем святого Николая  в прозе, чудные открытки и картинки к празднику

Открытки с днем святого Николая, поздравления в прозе и своими словами - в подборке Главреда.
19 декабря – день святого Николая. Этот праздник особо любим детьми, потому что чудотворец приносит им сладости и прячет под подушкой. Взрослые просят его о помощи в тяжелых жизненных ситуациях, легкой дороге и удачном замужестве.
Чтобы поздравить мужчин с днем ангела, Главред подготовил подборку: открытки с днем святого Николая, поздравления с Николаем в прозе и своими словами, душевные открытки и мудрые наставления поднимут настроением именинникам и напомнят о светлом христианском празднике.
О том, какие важные религиозные праздники ждут нас в новом году, читайте в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
С днем святого Николая открытки, картинки и поздравления в прозе и стихах
Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!
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Поздравляю с Днем святого Николая, и желаю в этот светлый праздник мира, любви, душевной гармонии и крепкого здоровья! Пускай святой Николай принесет сладкий презент и подарит ощущение волшебства! Желаю всех благ и безграничного счастья!
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Пускай великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пускай он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пускай он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!
Короткие поздравления с днем святого Николая
С днём святого Николая! Пусть он принесёт Вам новые приятные открытия, крепкое здоровье, мир и тепло в доме.
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Поздравляю со священным днём, с днём святого Николая! Желаю счастья и уюта в семье, финансового благополучия и прекрасного здоровья!
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Пускай святой Николай придет с настоящим чудом и долгожданными приятными подарками! Пускай он принесет много-много радости, счастья и положительных эмоций! Наполни этот день солнечным настроением, добром и любовью!
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В День святого Николая
Я от всей души желаю
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.
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С Днем святого Николая
Я сердечно поздравляю!
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем — добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще — улыбок, смеха
И достатка, и успеха.
***
В День святого Николая
Большого счастья я желаю,
Пусть Николай святой придет
И лишь добро всем принесет,
А также радость и удачу,
Здоровья крепкого в придачу,
Побольше денег и достатка,
Чтоб всем жилось легко и сладко!