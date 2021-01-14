Праздник Василия и Обрезание Господне – поздравления и открытки душевные

Поздравления с Василием и на праздник Обрезание Господне - картинки / artfile.me

14 января – праздник в честь архиепископа Василия Великого (свято Василя 2021) и праздник Обрезания Господня. Еще это первый день нового года по юлианскому календарю.

Так что сегодня звучат и поздравления с Василием, и поздравления с праздником Обрезание Господне – картинки и праздничные смс летят на номера всех друзей и знакомых, родных людей мы поздравляем своими словами.

Что нельзя делать в день Обрезания Господнего, в чем смысл праздника и каковы его традиции – читайте в материале Зачем отмечают праздник Обрезание Господне: традиции и приметы.

Привітання з Василем і на свято Обрізання Господнє українською мовою

Праздник Василия и Обрезание Господне – поздравления и гифки

Поздравляю с праздником Обрезания Господнего. Желаю всегда находить светлый путь даже в самый мрачный день, желаю искренне любить и всей душой надеяться на мир, удачу, благо и добро. Пусть Господь будет с тобой, пусть счастье наполняет твоё сердце.

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Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого — "царь"? Так желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть всё складывается воистину по-царски, а везение не обходит тебя стороной. С днем ангела!

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В день Обрезания Господня

Желаю мира и удачи.

Сердца скорей откройте Богу,

Любви и мира – не иначе!

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Поздравляю с Васильевым днём. От души хочу пожелать нарядной, сытной, весёлой, доброй, радостной, красивой, долгой, счастливой жизни. Пусть на душе всегда будет праздник, пусть в доме будет достаток и уют, пусть в семье царит лад и любовь, пусть этот день выметет со двора всё лихое и наметёт всё хорошее.

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Накрывайте щедрый стол,

День Васильев к нам пришел.

Будем дружно отмечать,

А потом начнем гадать.

Напророчим себе дружно

Все чего нам в жизни нужно.

Пусть сбываются гаданья,

Исполняются желанья.

***

В Васильев день от всей души желаю щедрых подарков и весёлых поздравлений, вкусного стола и добрых гостей, радостных мгновений и счастливых свершений, достатка в доме и благополучия, большой любви и удачи.

Праздник Василия и Обрезание Господне – картинки и открытки