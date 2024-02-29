С первым днем весны - красивые картинки и поздравления

Главред собрал искренние пожелания, веселые поздравления и вдохновляющие цитаты.

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С первым днем весны / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Весна приносит с собой не только тепло и цветение, но и волнение нового начала. Мы расскажем, что пожелать в первый день весны и поможем отметить этот первый день весны, наполнив его теплыми словами и поздравлениями.

Главред собрал искренние пожелания, веселые поздравления и вдохновляющие цитаты, чтобы подарить вашим близким и коллегам радость и улыбки в этот особенный момент.

С первым днем весны своими словами

С началом весны! С пробуждением от зимнего сна! Солнышка тебе ясного, веселого ветра, звонко журчащих ручьев, радостно поющих птиц! Пусть веселые, молодые процессы в природе счастливо изменят твою судьбу. Пусть зеленая, свежая, весенняя волна перемен преобразит каждый день, подарит радостные события, счастливые моменты, исполнение заветных желаний!

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Спешу поздравить с Первым днем весны! Желаю головокружительного счастья, легкости, прекрасного, надежного круга общения и мира. Пусть задуманное сбудется и в жизнь придут долгожданные обновления.

Поздравления с первым днем весны своими словами / Фото: Главред

Пусть Первый День Весны принесёт тепло на душе, тепло в отношениях. Пусть расцветает любовь как цветы на деревьях. Пусть огромная радость и необъятное счастье тебя окутывают и вдохновляют. Пусть все мечты сбудутся.

Поздравления с первым днем весны в стихах

Ура! Конец зимы!

Я март спешу прославить.

И с первым днем весны

Тебя хочу поздравить!

Поздравления с первым днем весны открытки / Фото: Главред

Прими от меня поздравления

В этот прекрасный день весны:

И все лучшие пожелания,

Чтобы исполнились они.

Поздравления с первым днем весны картинки / Фото: Главред

Уже скоро зазвенят ручьи

И солнце будет греть теплее.

Сегодня первый день весны!

Сегодня станут все добрее!

Как поздравить с наступлением весны / Фото: Главред

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