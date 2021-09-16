Йом-Кипур 2021: традиции праздника, запреты дня, поздравления

Душевные поздравления к празднику Йом-Кипур - в подборке Главреда
День искупления – один из самых важных праздников иудеев. Согласно верованиям иудаизма, в день Йом-Кипур Бог решает судьбу человека на весь следующий год. В 2021 году его дата приходится на 16 сентября.
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Йом-Кипур: история праздника
Дата праздника плавающая и устанавливается согласно еврейскому лунно-солнечному календарю. Празднование приходится на 10-й день месяца тишрей и начинается накануне – 15 сентября. Согласно легенде, в этот день Моисей спустился с горы Синай и провозгласил Десять заповедей Божьих. Йом-Кипур - день, когда Бог простил евреев за прегрешения.
Традиции праздника Йом-Кипур
Праздником завершается 40-дневный цикл духовного очищения и 10 "дней трепета". В это время верующие переосмысливают жизнь, исправляют ошибки и раскаиваются.
Самое известное пожелание в этот день: "Чтобы ваше имя было вписано в книгу жизни и скреплено печатями", намекает на то, что Господь судит по поступкам каждого человека в прошлом году и выбирает судьбу на весь последующий год.
Глава семьи зажигает свечу жизни, которая остается гореть до конца праздника. Люди надевают белую одежду, которая символизирует очищение, и ходят в гости друг к другу. После Йом -Кипур организовывается пышное застолье.
Йом-Кипур: что нельзя делать
В этот день нужно неукоснительно придерживаться некоторых запретов. Среди них:
- Запрет на употребление пищи и воды;
- Умывание;
- Ношение кожаной одежды.
Йом-Кипур 2021: поздравления, картинки и открытки
В великий день Йом Кипура, когда руки свободны от всяческих дел, а душа ведёт самоанализ жизни, хочу искренне пожелать до конца в себе разобраться, забыть о насущных проблемах и вознестись к светлым надеждам и мечтам, осмыслить все свои грехи и искупить вину через милосердие и отзывчивость души.
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С наступлением Дня Покаяния, пусть все наши грехи будут искуплены. Будем же размышлять сегодня и вспоминать о тех ошибках, что совершили, проведем этот день в покое и молитвах, покаемся и понадеемся на то, что ритм нашей теперешней жизни не помешает нашему духовному росту.
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С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.
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Напишем благодарность в книгу жизни,
Начнем жить с чистого и белого листа,
Настал ведь Йом Кипур, священный праздник,
Срок искупления, великого поста.
Простим обиды, позабудем ссоры,
Ведь судный день один для всех культур.
Желаем искупления и счастья
В великий долгожданный Йом Кипур.
***
Йом Кипур настал сейчас,
И желаю я для вас
Искупления грехов
И от близких тёплых слов!
Даже в мыслях пусть не будет
Злобных дел, что Бог осудит,
А в душе свет загорится,
Что к добру лишь устремится!