Йом-Кипур 2021: традиции праздника, запреты дня, поздравления

День искупления – один из самых важных праздников иудеев. Согласно верованиям иудаизма, в день Йом-Кипур Бог решает судьбу человека на весь следующий год. В 2021 году его дата приходится на 16 сентября.

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Йом-Кипур: история праздника

Дата праздника плавающая и устанавливается согласно еврейскому лунно-солнечному календарю. Празднование приходится на 10-й день месяца тишрей и начинается накануне – 15 сентября. Согласно легенде, в этот день Моисей спустился с горы Синай и провозгласил Десять заповедей Божьих. Йом-Кипур - день, когда Бог простил евреев за прегрешения.

Традиции праздника Йом-Кипур

Праздником завершается 40-дневный цикл духовного очищения и 10 "дней трепета". В это время верующие переосмысливают жизнь, исправляют ошибки и раскаиваются.

Самое известное пожелание в этот день: "Чтобы ваше имя было вписано в книгу жизни и скреплено печатями", намекает на то, что Господь судит по поступкам каждого человека в прошлом году и выбирает судьбу на весь последующий год.

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Глава семьи зажигает свечу жизни, которая остается гореть до конца праздника. Люди надевают белую одежду, которая символизирует очищение, и ходят в гости друг к другу. После Йом -Кипур организовывается пышное застолье.

Йом-Кипур: что нельзя делать

В этот день нужно неукоснительно придерживаться некоторых запретов. Среди них:

Запрет на употребление пищи и воды;

Умывание;

Ношение кожаной одежды.

Йом-Кипур 2021: поздравления, картинки и открытки

В великий день Йом Кипура, когда руки свободны от всяческих дел, а душа ведёт самоанализ жизни, хочу искренне пожелать до конца в себе разобраться, забыть о насущных проблемах и вознестись к светлым надеждам и мечтам, осмыслить все свои грехи и искупить вину через милосердие и отзывчивость души.

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С наступлением Дня Покаяния, пусть все наши грехи будут искуплены. Будем же размышлять сегодня и вспоминать о тех ошибках, что совершили, проведем этот день в покое и молитвах, покаемся и понадеемся на то, что ритм нашей теперешней жизни не помешает нашему духовному росту.

Йом-Кипур поздравления

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С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.

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Напишем благодарность в книгу жизни,

Начнем жить с чистого и белого листа,

Настал ведь Йом Кипур, священный праздник,

Срок искупления, великого поста.

Простим обиды, позабудем ссоры,

Ведь судный день один для всех культур.

Желаем искупления и счастья

В великий долгожданный Йом Кипур.

Йом-Кипур 2021 картинки

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Йом Кипур настал сейчас,

И желаю я для вас

Искупления грехов

И от близких тёплых слов!

Даже в мыслях пусть не будет

Злобных дел, что Бог осудит,

А в душе свет загорится,

Что к добру лишь устремится!

Йом-Кипур открытки

Йом-Кипур поздравления, открытки