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Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные

14 сентября 2021, 10:15

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Праздники в октябре 2021 Украина
Праздники в октябре 2021 Украина / kurer-sreda.ru

Второй осенний месяц подарит украинцам 11 выходных дней и длинный уикенд в средине октября. Дополнительный день отдыха принесет украинцам День защитника Украины.

Подробнее о празднике защитников, как и сколько будем отдыхать, читайте в нашем материале: Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной.

Праздники в октябре 2021 в Украине

Средний осенний месяц богат праздниками. Помимо одного государственного праздника – День защитника Украины – 35 праздников профессиональные. Не забудьте посмотреть в календарь праздников в Украине и поздравить всех причастных.

  • 1 октября – Международный день пожилых людей.
  • 2 октября – Международный день ненасилия.
  • 3 октября - День учителя (День работников образования).
  • 4 октября – Международный день врача; Международный день архитектора; Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных.
  • 5 октября – Всемирный день учителей.
  • 8 октября – День юриста.
  • 9 октября – Всемирный день почты; День риелтора.
  • 10 октября – Дeнь работников стандартизации и метрологии; День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы; День художника; Европейский день борьбы прoтив смертной казни; Всемирный день психического здоровья.
  • 12 октября – День кадрового работника.
  • 14 октября – День защитника Украины; День Украинского казачества; Покров Пресвятой Богородицы.
  • 15 октября – Всемирный день сельской женщины; Международный день белой трости.
  • 16 октября – День анестезиолога; Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности; Всемирный день продовольствия.
  • 17 октября – Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты; День работников пищевой промышленности.
  • 20 октября – Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы.
  • 21 октября – Международный день кредитных союзов.
  • 23 октября – День рекламиста (Дeнь работников рекламы).
  • 24 октября – Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций.
  • 24-30 октября – Неделя разоружения.
  • 25 октября – День маркетолога.
  • 28 октября – День освобождения Украины oт фашистских захватчиков.
  • 29 октября – Дeнь работников службы вневедомственной охраны.
  • 31 октября – День автомобилиста и дорожника; Международный день Черного моря.

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Православные праздники в октябре 2021

Наиболее известным религиозным праздником месяца является Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября. Он считается главным христианским праздником осени и стоит в одном ряду с такими великими праздниками как Рождество Христово, Пасха и Троица.

Также 6 октября – православные почитают Зачатие Предтечи и Крестителя Иоанна, 15 октября – блаженного Андрея, Христа ради юродивого.

Международные праздники в октябре 2021

  • 1 октября – Международный день музыки; Всемирный день какао и шоколада; Всемирный день вегетарианства.
  • 2 октября – Всемирный день без алкоголя.
  • 8 октября – День вареников.
  • 10 октября – Международный день каши; День сумочки.
  • 11октября – Международный день девочек; Всемирный день борьбы с ожирением.
  • 13 октября – День без лифчика; Международный день неудачников.
  • 15 октября – Международный день шампанского.
  • 22 октября – Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины.
  • 25 октября – Всемирный день макарон.
  • 31 октября – Хеллоуин; День магии.
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