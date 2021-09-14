Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные

Какой праздник принесет нам дополнительные выходные и когда можно отметить День шампанского - расскажет Главред
Второй осенний месяц подарит украинцам 11 выходных дней и длинный уикенд в средине октября. Дополнительный день отдыха принесет украинцам День защитника Украины.
Подробнее о празднике защитников, как и сколько будем отдыхать, читайте в нашем материале: Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной.
Праздники в октябре 2021 в Украине
Средний осенний месяц богат праздниками. Помимо одного государственного праздника – День защитника Украины – 35 праздников профессиональные. Не забудьте посмотреть в календарь праздников в Украине и поздравить всех причастных.
- 1 октября – Международный день пожилых людей.
- 2 октября – Международный день ненасилия.
- 3 октября - День учителя (День работников образования).
- 4 октября – Международный день врача; Международный день архитектора; Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных.
- 5 октября – Всемирный день учителей.
- 8 октября – День юриста.
- 9 октября – Всемирный день почты; День риелтора.
- 10 октября – Дeнь работников стандартизации и метрологии; День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы; День художника; Европейский день борьбы прoтив смертной казни; Всемирный день психического здоровья.
- 12 октября – День кадрового работника.
- 14 октября – День защитника Украины; День Украинского казачества; Покров Пресвятой Богородицы.
- 15 октября – Всемирный день сельской женщины; Международный день белой трости.
- 16 октября – День анестезиолога; Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности; Всемирный день продовольствия.
- 17 октября – Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты; День работников пищевой промышленности.
- 20 октября – Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы.
- 21 октября – Международный день кредитных союзов.
- 23 октября – День рекламиста (Дeнь работников рекламы).
- 24 октября – Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций.
- 24-30 октября – Неделя разоружения.
- 25 октября – День маркетолога.
- 28 октября – День освобождения Украины oт фашистских захватчиков.
- 29 октября – Дeнь работников службы вневедомственной охраны.
- 31 октября – День автомобилиста и дорожника; Международный день Черного моря.
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Православные праздники в октябре 2021
Наиболее известным религиозным праздником месяца является Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября. Он считается главным христианским праздником осени и стоит в одном ряду с такими великими праздниками как Рождество Христово, Пасха и Троица.
Также 6 октября – православные почитают Зачатие Предтечи и Крестителя Иоанна, 15 октября – блаженного Андрея, Христа ради юродивого.
Международные праздники в октябре 2021
- 1 октября – Международный день музыки; Всемирный день какао и шоколада; Всемирный день вегетарианства.
- 2 октября – Всемирный день без алкоголя.
- 8 октября – День вареников.
- 10 октября – Международный день каши; День сумочки.
- 11октября – Международный день девочек; Всемирный день борьбы с ожирением.
- 13 октября – День без лифчика; Международный день неудачников.
- 15 октября – Международный день шампанского.
- 22 октября – Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины.
- 25 октября – Всемирный день макарон.
- 31 октября – Хеллоуин; День магии.