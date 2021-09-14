Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные

Праздники в октябре 2021 Украина / kurer-sreda.ru

Второй осенний месяц подарит украинцам 11 выходных дней и длинный уикенд в средине октября. Дополнительный день отдыха принесет украинцам День защитника Украины.

Подробнее о празднике защитников, как и сколько будем отдыхать, читайте в нашем материале: Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной.

Праздники в октябре 2021 в Украине

Средний осенний месяц богат праздниками. Помимо одного государственного праздника – День защитника Украины – 35 праздников профессиональные. Не забудьте посмотреть в календарь праздников в Украине и поздравить всех причастных.

1 октября – Международный день пожилых людей.

2 октября – Международный день ненасилия.

3 октября - День учителя (День работников образования).

4 октября – Международный день врача; Международный день архитектора; Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных.

5 октября – Всемирный день учителей.

8 октября – День юриста.

9 октября – Всемирный день почты; День риелтора.

10 октября – Дeнь работников стандартизации и метрологии; День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы; День художника; Европейский день борьбы прoтив смертной казни; Всемирный день психического здоровья.

12 октября – День кадрового работника.

14 октября – День защитника Украины; День Украинского казачества; Покров Пресвятой Богородицы .

. 15 октября – Всемирный день сельской женщины; Международный день белой трости.

16 октября – День анестезиолога; Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности; Всемирный день продовольствия.

17 октября – Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты; День работников пищевой промышленности.

20 октября – Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы.

21 октября – Международный день кредитных союзов.

23 октября – День рекламиста (Дeнь работников рекламы).

24 октября – Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций.

24-30 октября – Неделя разоружения.

25 октября – День маркетолога.

28 октября – День освобождения Украины oт фашистских захватчиков .

. 29 октября – Дeнь работников службы вневедомственной охраны.

31 октября – День автомобилиста и дорожника; Международный день Черного моря.

Читайте такжеКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Православные праздники в октябре 2021

Наиболее известным религиозным праздником месяца является Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября. Он считается главным христианским праздником осени и стоит в одном ряду с такими великими праздниками как Рождество Христово, Пасха и Троица.

Также 6 октября – православные почитают Зачатие Предтечи и Крестителя Иоанна, 15 октября – блаженного Андрея, Христа ради юродивого.

Международные праздники в октябре 2021