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Когда День учителя в Украине в 2021 году: дата, поздравления и картинки к празднику

2 сентября 2021, 15:33

День учителя ежегодно отмечается в первое воскресенье октября

День учителя в Украине
День учителя в Украине / ua.depositphotos.com

В Украине День работников образования ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В 2021 году День учителя – 3 октября.

О профессиональных праздниках первого месяца осени, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.

На официальном уровне свое профессиональный праздник педагоги отмечают в 1980 года. В пятинцу в школах и университетах проходят торжественные мероприятия. Ученики и студенты поздравляют своих любимых учителей с праздником. Даже взрослые в этот день вспоминают о людях, которые сделали огромный вклад в их образование, навещая учителей и преподнося им приятные подарки.

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Кстати, слово "педагог" пришло из Древней Греции. Так называли рабов, которые не могли выполнять тяжелую физическую работу. На них была возложена функция ухода за детьми. Они водили детей в школу и забирали обратно. В буквальном переводе "педагог" - "ведущий ребенка". В символическом – можно воспринимать это как ведущего ребенка в захватывающий мир знаний.

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К слову, Всемирный день учителя ежегодно отмечается 5 октября. Этот праздник приобрел большую популярность во всем мире.

День учителя: поздравления, открытки, картинки

Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.

День учителя поздравления
День учителя поздравления

***

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

***

Поздравляю Вас с Днём учителя и от всего сердца хочу Вам пожелать профессиональных успехов и роста. Желаю терпения, послушных учеников, которые тянутся к знаниям. Желаю простого человеческого счастья, удачи и любви. Пусть вся Ваша жизнь будет складываться исключительно по Вашему сценарию. Ещё раз с профессиональным праздником Вас!

День учителя 2021: картинки, открытки, поздравления
День учителя картинки

***

Уважаемые педагоги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша профессия требует доброты, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной наградой.

***

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

День учителя 2021: картинки, открытки, поздравления
День учителя открытки

***

Сегодня с Днем учителя

Хотим поздравить Вас,

Желаем Вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,

Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,

Желаем Вам удачи,

Здоровья и любви!

***

Спасибо Вам хотим сказать

За доброту и знания Ваши.

Детей непросто обучать,

Учителя труд очень важен.

Вам в День учителя желаем

Большого вдохновения,

Сердечно Вас мы поздравляем,

Хорошего Вам настроения!

День учителя 2021: картинки, открытки, поздравления
С Днем учителя поздравления
День учителя 2021: картинки, открытки, поздравления
День учителя 2021 картинки и открытки
День учителя 2021: картинки, открытки, поздравления
День учителя картинки, поздравления
День учителя 2021: картинки, открытки, поздравления
День учителя открытки, поздравления

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День учителя
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