Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной

Сердечные поздравления в прозе и стихах ко Дню защитника Украины - в подборке Главреда
Ежегодно День защитника Украины отмечается 14 октября. В 2021 году этот день выпадает на четверг. Это государственный праздник и 14 октября – выходной день.
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День защитника Украины 2021: история праздника
Праздник Дня защитника Украины установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году. Он заменил другую дату – 23 февраля – День Советской Армии. Празднования в этот день установлены с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа и содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе.
На страже территориальной целостности государства и защите Украины от посягательств стоят и отважные воины и бесстрашные воительницы, которые с честью выполняют свой долг перед родиной. Именно поэтому в 2021 году Верховная Рада поддержала изменение названия праздника в День защитников и защитниц Украины.
Дата была выбрана не случайно. В день 14 октября православная церковь отмечает один из самых больших религиозных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Он также называется Козацкая Покрова и считается днем украинского козацтва.
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День защитника Украины: выходной
С 2015 года День защитника Украины был объявлен выходным днем. В 2021 году он подарит украинцам два дополнительных выходных и длинный викенд: 14, 15, 16, 17 октября мы будем отдыхать.
День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки
Вот и наступил настоящий мужской праздник - День защитника Отечества. Дорогие мужчины хочется пожелать чтобы вам в жизни всегда было кого и что защищать и чтобы вы уверенно выполняли возложенные на вас мужские функции. И не только по защите нашего Отечества! С праздником дорогие наши и любимые мужчины!
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!
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Сегодня Украина отмечает три славных праздника - День защитника Украины, День украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы. От всего сердца поздравляю с этими знаменательными праздниками всех мужчин Украины, достойных потомков великих прадедов, в чьих жилах течет горячая казацкая кровь.
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Поздравляю с Днем защитника Украины и желаю красивую и любящую жену, крепкий и уютный дом, очаровательного и здорового ребенка - все то, что нужно настоящему мужчине. С 14 октября!
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Украина-мать вами гордится,
От врагов помогаете ей защититься!
Крепнет с годами надёжный оплот,
И уважение снова растёт!
Пусть крепкою будет наша держава,
И возрастает армии слава!
Бои лишь учебными будут всегда,
Мирного неба нам на века!
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Вы, мужчины, наша гордость,
Наша сила, мощь и стать.
В День защитника хотим мы
Вам сердечно пожелать
Стратегических решений
И надежнейших тылов,
Лишь побед без поражений,
Дома чтоб ждала любовь,
Дух был сильным, тело — крепким,
Друг был верным на века.
Мира над страной любимой,
В сердце — счастья огонька.
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Желаю любви, оптимизма,
Любви, красоты, магнетизма,
Здоровья, удачи, богатства,
Со мной никогда не расстаться!
Будь смелым, подвижным, активным,
Будь сильным, здоровым, спортивным,
Ты самый крутой из парней у меня!
Поздравляю с 14 октября!