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Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной

8 сентября 2021, 15:25

Сердечные поздравления в прозе и стихах ко Дню защитника Украины - в подборке Главреда

День защитника Украины
День защитника Украины / 24tv.ua

Ежегодно День защитника Украины отмечается 14 октября. В 2021 году этот день выпадает на четверг. Это государственный праздник и 14 октября – выходной день.

О том, какие профессиональные праздники отмечают в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.

День защитника Украины 2021: история праздника

Праздник Дня защитника Украины установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году. Он заменил другую дату – 23 февраля – День Советской Армии. Празднования в этот день установлены с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа и содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе.

На страже территориальной целостности государства и защите Украины от посягательств стоят и отважные воины и бесстрашные воительницы, которые с честью выполняют свой долг перед родиной. Именно поэтому в 2021 году Верховная Рада поддержала изменение названия праздника в День защитников и защитниц Украины.

Дата была выбрана не случайно. В день 14 октября православная церковь отмечает один из самых больших религиозных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Он также называется Козацкая Покрова и считается днем украинского козацтва.

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День защитника Украины: выходной

С 2015 года День защитника Украины был объявлен выходным днем. В 2021 году он подарит украинцам два дополнительных выходных и длинный викенд: 14, 15, 16, 17 октября мы будем отдыхать.

День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки

Вот и наступил настоящий мужской праздник - День защитника Отечества. Дорогие мужчины хочется пожелать чтобы вам в жизни всегда было кого и что защищать и чтобы вы уверенно выполняли возложенные на вас мужские функции. И не только по защите нашего Отечества! С праздником дорогие наши и любимые мужчины!

***

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

День защитника Украины: поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины поздравления

***

Сегодня Украина отмечает три славных праздника - День защитника Украины, День украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы. От всего сердца поздравляю с этими знаменательными праздниками всех мужчин Украины, достойных потомков великих прадедов, в чьих жилах течет горячая казацкая кровь.

***

Поздравляю с Днем защитника Украины и желаю красивую и любящую жену, крепкий и уютный дом, очаровательного и здорового ребенка - все то, что нужно настоящему мужчине. С 14 октября!

День защитника Украины: поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины картинки

***

Украина-мать вами гордится,

От врагов помогаете ей защититься!

Крепнет с годами надёжный оплот,

И уважение снова растёт!

Пусть крепкою будет наша держава,

И возрастает армии слава!

Бои лишь учебными будут всегда,

Мирного неба нам на века!

***

Вы, мужчины, наша гордость,

Наша сила, мощь и стать.

В День защитника хотим мы

Вам сердечно пожелать

Стратегических решений

И надежнейших тылов,

Лишь побед без поражений,

Дома чтоб ждала любовь,

Дух был сильным, тело — крепким,

Друг был верным на века.

Мира над страной любимой,

В сердце — счастья огонька.

День защитника Украины: поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины открытки

***

Желаю любви, оптимизма,

Любви, красоты, магнетизма,

Здоровья, удачи, богатства,

Со мной никогда не расстаться!

Будь смелым, подвижным, активным,

Будь сильным, здоровым, спортивным,

Ты самый крутой из парней у меня!

Поздравляю с 14 октября!

День защитника Украины: поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины поздравления и картинки
День защитника Украины: поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины картинки, открытки
День защитника Украины: поздравления, картинки, открытки
С днем защитника Украины поздравления
День защитника Украины: поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины 2021

viber
День защитника Украины
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