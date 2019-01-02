Подробности убийства семьи в Виннице: в полиции назвали главную версию преступления

В Виннице мужчина мог убить родных во время очередной ссоры, отметили в полиции / УНИАН

В Виннице 30-летнему мужчине объявили о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек — его матери, бывшей жены и двух малолетних детей, задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Ключевая версия преступления — мужчина мог убить экс-супругу из-за длительного конфликта, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

По данным ведомства, смертельные удары жертвам были нанесены молотком, возможный убийца сказал, где выкинул орудие преступления и правоохранители его нашли.

"Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в Виннице мужчина вызвал скорую и сообщил, что нашел в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына, медики подтвердили смерть людей и обнаружили в квартире 3-летнюю девочку с тяжелыми травмами головы. Позже пострадавший ребенок умер в больнице, а мужчину задержали по подозрению в убийстве.