Убийство семьи: в Виннице нашли мертвыми трех человек и не смогли спасти маленькую девочку

В Виннице погибли три человек, а 3-летняя девочка умерла в больнице / vn.npu.gov.ua

В понедельник, 31 декабря, в Виннице мужчина вызвал скорую и сообщил, что нашел в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына, медики подтвердили смерть людей и обнаружили в квартире 3-летнюю девочку с тяжелыми травмами головы.

По предварительным данным, люди погибли от травм головы, девочку также не смогли спасти — травмы оказались несовместимыми с жизнью, она умерла в больнице, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

По данным ведомства, когда на место преступления приехали полицейские, в квартире с убитыми находился 30-летний мужчина, который и вызвал скорую.

Начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство нескольких человек) Уголовного кодекса. Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Виннице погибли три человек, а 3-летняя девочка умерла в больнице / vn.npu.gov.ua

Напомним, 28 декабря в Кропивницком Кировоградской области в пятиэтажном жилом доме в одной из квартир нашли мертвыми четырех человек — членов одной семьи, погибли муж, жена и их двое детей (6-ти летняя дочь и 11-летний сын).