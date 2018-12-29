Погибла целая семья: в Кропивницком найдены мертвыми четыре человека

В Кропивницком погибли супруги и их двое детей / kirovohrad.dsns.gov.ua

В пятницу, 28 декабря, в Кропивницком Кировоградской области в пятиэтажном жилом доме в одной из квартир найдены мертвыми четыре человека — члены одной семьи.

Трагедия произошла по ул. Соборная, погибли муж, жена и их двое детей (6-ти летняя дочь и 11-летний сын), говорится на сайте Главного управления ГСЧС в регионе.

По данным ведомства, уже установлена предварительная причина гибели людей — отравления угарным газом от газовой колонки.

"28 декабря в 18: 37... поступило сообщение о том, что нужна помощь в открытии дверей одной из квартир.., поскольку граждане, которые там живут, по словам соседей, длительное время не выходили из дома. Спасатели… открыли дверь и обнаружили тела четырех погибших", — отмечается в сообщении.

В Кропивницком погибли супруги и их двое детей / kirovohrad.dsns.gov.ua

Напомним, в конце октября в Суворовском районе Одессы в одном из частных домов нашли мертвыми 29-летнего мужчину и его 8-летнюю дочь. Спасатели сообщила, что люди могли отравиться угарным газом.