Без головы и челюсть отдельно: возле торгового центра в Киеве погибли люди

Поздним вечером 16 июня возле торгово-развлекательного комплекса Ocean Plaza в Киеве поезд насмерть сбил двух человек. На вид обоим от 30 до 35 лет.

Как сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook, оба погибли на месте мгновенно.

"Под путепроводом с ТРЦ Ocean Plaza поезд сбил сразу двух людей, которые решили перебежать пути прямо перед самым поездом. Без малейших шансов на выживание", – отмечается в посте.

По информации ресурса dtp.kiev.ua, тело одного из погибших практически обезглавлено, при этом у него вылетела челюсть. Все пути залиты кровью.

Журналисты отметили, что произошел инцидент на переходе. Причем такие случаи происходят здесь регулярно.

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