"Много пострадавших": стали известны подробности кровавого ДТП под Чугуевом

Под Чугуевом в результате смертельного ДТП пострадали 11 человек / hk.npu.gov.ua

В Харьковской области под городом Чугуев в результате смертельной аварии пострадали 11 человек.

Пострадавшие в результате кровавого ДТП под Чугуевом попали в больницы, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Харьковщине.

В ГСЧС сообщили, что под Чугуевом столкнулись легковушка Hyundai Accent, в которой ехали три человека, и микроавтобус Renault Master с девятью пассажирами.

"В результате столкновения четыре человека погибли сразу на месте (трое из которых — водитель и пассажиры легковушки)...", — добавили спасатели.

Ранее в полиции сообщили, что 14 января под Чугуевом около 08:00 столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. По предварительным данным, среди жертв аварии нет детей.