Под Чугуевом в ДТП погибли 4 человека, опубликованы фото с места трагедии

Под Чугуевом произошло смертельное ДТП / hk.npu.gov.ua

В понедельник, 14 января, в Харьковской области под городом Чугуев столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Смертельная авария случилась около 08:00, предварительно, среди жертв нет детей, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Харьковщине.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Hyundai произошла на автодороге недалеко от города Чугуев…", — отметили в полиции.

Под Чугуевом произошло смертельное ДТП / hk.npu.gov.ua

Под Чугуевом произошло смертельное ДТП / hk.npu.gov.ua

Напомним, днем 1 января на выезде из поселка Казанка столкнулись легковушки Opel и Mazda. В ДТП погибли водитель и шесть пассажиров авто Opel, а также мужчина, ехавший в машине Mazda. Среди жертв смертельной аварии есть младенец.