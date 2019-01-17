В Одессе авто протаранило троллейбус

В Одессе авто протаранило 17-тонный троллейбус / Скрин с видео

В Одессе иномарка, пытаясь проскочить на красный свет светофора, спровоцировала ДТП.

Легковушка врезалась в троллейбус. 17-тонный общественный транспорт ударом откинуло на тротуар в сторону кафе.

Судя по записям камер наблюдения и свидетельствам прохожих, виноват в ДТП водитель легкового автомобиля: он ехал на "красный". Превысил ли он скорость и находился ли под действием каких-либо психотропных веществ – устанавливает следствие.

Водитель авто сейчас в частной больнице. Им оказался студент-иностранец с Ближнего Востока, который учится в Одессе.

Ранее украинских водителей попросили приготовиться к ужесточению правил. Рада уже готовится принять соответствующий законопроект.

Напомним, стали известны важные подробности кровавой аварии под Чугуевом. В смертельной аварии на Харьковщине, в частности, погиб 34-летний харьковчанин.