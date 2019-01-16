"Потом можете пожаловаться": украинских водителей попросили приготовиться к ужесточению правил

Теперь водительские права придется передавать копу в руки / facebook.com

Украинским водителям рекомендуют приготовиться к ужесточению правил на дорогах.

В частности, речь идет о проверках документов патрульными полицейскими. Теперь документы придется передавать в руки копа (сейчас просто показывают, держа в собственных руках). Также, по требованию полиции, водитель будет обязан заглушить двигатель, вытащить из зажигания ключи и выйти из авто.

Рада уже готовиться принять соответствующий законопроект, объявил депутат от БПП Мустафа Найем. "Психология человека, которого остановили: если ты действительно хочешь показать документы и у тебя все нормально, ты показал и передал. У нас нет случаев, когда полицейский украл документы, или порезал, или сбежал", – цитирует его Обозреватель.

Читайте такжеНомера на машину в Украине: как меняются правила получения и сколько это теперь стоитЕсли человек сомневается в честности патрульных, то ему Найем советует записывать или запоминать номер жетона, фамилию и имя копа: "Если вы записали или запомнили, вы точно знаете, даже если он порвет или выкинет документы, вы можете обратиться с жалобой, что он вас остановил. Они должны показать камеры. Если он не записывал, это нарушение и вы знаете, кому предъявить претензии".

Как сообщалось, Рада увеличивает штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 17 раз. Это объясняют тем, что Украина является одним из лидеров среди европейских стран по показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий.

Также вступили в силу и новые правила ПДД. Если водитель превысит скорости более чем на 50 км/ч, что вместо 510 грн придется выложить 3400 грн. Если водитель после того, как спровоцировал ДТП, с места аварии скрылся – также 3400 грн плюс возможна конфискация.

Напомним, в МВД отмечали, что в Украине внедряется видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч для автомобилей в городах.