Стали известны важные подробности кровавой аварии под Чугуевом

Под Чугуевом в результате смертельного ДТП девять человек попали в больницы / dsns.gov.ua

Под городом Чугуев Харьковской области в результате смертельного ДТП были госпитализированы девять человек.

По факту смертельной аварии под Чугуевом начато уголовное производство, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

Одна из жертв аварии — водитель легкового автомобиля Hyundai — 34-летний харьковчанин, сообщает Город X со ссылкой на данные правоохранителей.

Издание Status quo выяснило, что пострадавшие в ДТП получили травмы различной степени тяжести.

"Двое — в тяжелом состоянии, у них множественные переломы и ушибы. Опасности для их жизни, по словам врачей, нет… Одна женщина получила травмы бедра и голени, ее оперируют, после чего переведут в реанимацию", — говорится в материале.

Ранее в полиции сообщили, что 14 января под Чугуевом около 08:00 столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковое авто Hyundai. Погибли четыре человека, в том числе водитель и два пассажира легковушки.