В Киеве с погоней поймали пьяного экс-депутата Верховной Рады

8 апреля 2019, 09:55

Игорь Скосар нарушил ПДР на Столичном шоссе и находился в нетрезвом состоянии.

Игорь Скосар
Игорь Скосар / dtp.kiev.ua

В Киеве полиции после длительной погони удалось остановить автомобиль Audi, водитель которого нарушил ПДР на Столичном шоссе.Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Водитель представился бывшим депутатом Верховной Рады и предъявил удостоверение на имя Игоря Скоcара.

"Мужчина был пьян, что и подтвердил алкотестер. В организме водителя обнаружили 2.39 промилле алкоголя (допустимая норма - 0.2). Полиция составила на водителя протокол за вождение в нетрезвом состоянии", - идет речь в сообщении.

Отметим, что Игорь Скосар попал в парламент в 2012 году от партии "Батькивщина", но в 2013 году покинул ряды этой политической силы и стал беспартийным.

Ранее сообщалось, что под Киевом в ДТП разбился директор агропромышленной компании Allseeds Владимир Слабовский, помогавший добровольцам в районе АТО/ООС.

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Киев депутат автомобиль полиция правила дорожного движения
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