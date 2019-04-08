Под Киевом в ДТП погиб известный бизнесмен и волонтер

Владимир Слабовский / Facebook

Под Киевом в ДТП разбился директор украинской агропромышленной компании Allseeds Владимир Слабовский, помогавший добровольцам в районе АТО/ООС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"С самого начала войны он направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам… Он сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом. Огромную помощь Слабовский оказывал тем, кто воюет с поддержкой исключительно от волонтеров - добровольческим отрядам "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии", батальону "Донбасс". Вместе с волонтерским фондом патриота-одессита Марка Гордиенко, Слабовский наладил канал помощи 8-му батальону УДА "Аратта" - включая мини-трактор для оборудования передовых позиций", - написал Бутусов.

Он уточнил, что Слабовский отказывался от всякого пиара и известности, считал самыми важными людьми тех, кто сражается, а помощь для них - своим долгом.

"Он был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014 году, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами. Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским", - написал Бутусов.

По данным журналиста, ДТП случилось в воскресенье, 7 апреля.

Напомним, в ночь на субботу, 6 апреля, в селе Песчаная Белоцерковского района Киевской области на одной из улиц правоохранители нашли поврежденный автомобиль Mazda, возле которого находились погибшие девушки — 18-летняя местная жительница и 16 летняя жительница Киева.