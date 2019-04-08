Под Киевом в ДТП погиб известный бизнесмен и волонтер

8 апреля 2019, 09:22

Владимир Слабовский последние 5 лет финансово помогал добровольцам в районе ООС.

Владимир Слабовский
Владимир Слабовский / Facebook

Под Киевом в ДТП разбился директор украинской агропромышленной компании Allseeds Владимир Слабовский, помогавший добровольцам в районе АТО/ООС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"С самого начала войны он направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам… Он сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом. Огромную помощь Слабовский оказывал тем, кто воюет с поддержкой исключительно от волонтеров - добровольческим отрядам "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии", батальону "Донбасс". Вместе с волонтерским фондом патриота-одессита Марка Гордиенко, Слабовский наладил канал помощи 8-му батальону УДА "Аратта" - включая мини-трактор для оборудования передовых позиций", - написал Бутусов.

Он уточнил, что Слабовский отказывался от всякого пиара и известности,  считал самыми важными людьми тех, кто сражается, а помощь для них - своим долгом.

"Он был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014 году, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами. Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским", - написал Бутусов.

По данным журналиста, ДТП случилось в воскресенье, 7 апреля.

Напомним, в ночь на субботу, 6 апреля, в селе Песчаная Белоцерковского района Киевской области на одной из улиц правоохранители нашли поврежденный автомобиль Mazda, возле которого находились погибшие девушки — 18-летняя местная жительница и 16 летняя жительница Киева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ДТП волонтер смерть добровольцы бизнесмен Юрий Бутусов ООС
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:00
"К "200-й бригаде": В Сети опубликовали видео разрушения позиции боевиков под Ясиноватой
09:55
В Киеве с погоней поймали пьяного экс-депутата Верховной Рады
09:26
Зеленский рассказал, как планирует утихомирить войну на Донбассе Видео
09:22
Под Киевом в ДТП погиб известный бизнесмен и волонтер
09:13
Откуда взялся миф о том, что на дебатах Порошенко победит? мнение
09:06
Журналист объяснил, как именно Зеленский смог обыграть Порошенко
08:38
Пленный украинский моряк взбесил россиян беседой на английском с комиссаром Совета Европы
08:35
Настоящий ад: из-за масштабного пожара в Киеве, погас свет и прозвучали взрывы Видео
08:27
Грустный клоун: почему Вакарчук изо всех сил подыгрывает Порошенко мнение
07:54
"Поступить по-человечески правильно": Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт
07:40
"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским Видео
07:31
"Рабы и оккупанты": Фарион еще раз "проехалась" по русскоязычным гражданам Украины Видео
07:15
Стало известно, когда в Украине будет первый весенний звездопад
06:55
Легче представить воссоединение двух Корей, чем возврат Крыма под контроль Украины мнение
06:35
Гороскоп на неделю 8-14 апреля: что нельзя делать и когда удачные дни
06:06
Названа самая опасная группа крови
05:54
Кто бы не победил, Украину ждет политический кризис мнение
05:10
Подлость и грязные подставы: астрологи назвали энергетических вампиров среди знаков Зодиака Видео
04:23
Ученые выяснили, в каком возрасте сколько секса нужно людям
03:47
"Нежная красота": Тина Кароль покорила сеть чувственным фото
03:01
Омелян озвучил период исчезновения в Украине маршруток
02:16
Рост цен на продукты: эксперт рассказал, на что рассчитывать украинцам
01:32
Ученые рассказали, какие ошибки интимной гигиены "гробят" женское здоровье
01:06
Российский пропагандист Соловьев сравнил Зеленского с Порошенко Видео
00:43
День Аллы 2019: как красиво и стильные поздравить с Аллочку именинами Фото Видео
00:02
"Это моя личная боль": Джамала пояснила напряженную атмосферу на нацотборе на Евровидение Видео
07 апреля, воскресенье
23:37
Зеленский рассказал о планах на переговоры с Путиным, курсе в ЕС и НАТО Видео
23:12
На Черниговщине горит ландшафтный парк: в небо подняли авиацию
22:45
"Телевизор, душ, туалет": в Харькове показали камеру Зайцевой Фото
22:21
В России разнесли Лебединского на предложение поклониться Украине
21:55
Возвращается в Украину: в Крыму выпустили из тюрьмы пророссийского журналиста Гайворонского
21:28
"Принадлежу миру": российская певица рассказала о гастролях в "ЛДНР"
21:04
"Лучше оригинала": в Сети оценили дерзкую пародию на клип Maruv Видео
20:49
Подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини
20:31
Порошенко раскрыл дату дебатов с Зеленским и анализов в WADA Видео
20:10
"Мне грустно за Порошенко": французский философ рассказал о встрече с Зеленским Видео
19:51
Шахтер в тяжелейшем матче обыграл Динамо и вышел в полуфинал Кубка Украины: видео голов Видео
19:13
Порошенко уволил губернатора Одесской области – СМИ
18:42
"Должна поклониться Украине в ноги": Профессор Лебединский обвинил Россию
18:11
Мужчина выдвинул Зеленскому ультиматум с гранатометом в руках: полиция отреагировала Видео
17:55
"Гайз/Накатал маляву": в Сети разнесли Порошенко за молодежный сленг в обращении к сторонниками
17:21
"Приходите в понедельник": в ОБСЕ не приняли обстрелянную боевиками волонтера
16:42
Российский боевой корабль "популял" снарядами в Черном море - СМИ
15:57
В ЦИК подтвердили триумф Зеленского: оглашены официальные итоги первого тура выборов президента Видео
15:56
Стало известно, как посмертно наградили пулеметчицу с позывным Ведьма
15:30
В Минске снесли кресты на мемориале жертв репрессий: все, что нужно знать о ситуации в Куропатах Фото Видео
15:03
"В Украине – хаос": в Одесской области сожгли виноградники французского винодела
14:36
Глава Совета Федерации рассказала, почему Кремль решился на аннексию Крыма
14:22
Аннексия Беларуси: Нардеп от БПП раскрыл коварные планы Кремля
13:42
Forbes выложил в сеть рейтинг самых богатых музыкантов мира
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться