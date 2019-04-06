"Погибли две девушки": на Киевщине угон машины 16-летним закончился трагедией

На Киевщине в ДТП погибли две девушки / npu.gov.ua

В ночь на субботу, 6 апреля, в селе Песчаная Белоцерковского района Киевской области на одной из улиц правоохранители нашли поврежденный автомобиль Mazda, возле которого находились погибшие девушки — 18-летняя местная жительница и 16 летняя жительница Киева.

Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, водитель на них наехал, а потом скрылся, оставив автомобиль, сообщили в Нацполиции.

По данным ведомства, за рулем авто Mazda находился 16-летний житель села Храпачи Белоцерковского района, который без разрешения взял машину родителей, его разыскивают.

"В ходе расследования стало известно, что накануне 16-летний парень… взял без разрешения ключи от автомобиля Mazda, который принадлежит его родителям, и выехал в ночное время", — отметили в полиции.

По факту смертельной аварии на Киевщине начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

На Киевщине в ДТП погибли две девушки / npu.gov.ua

Напомним, 30 марта в Одессе автомобиль Opel на еврономерах сбил трех бойцов Нацгвардии, которые патрулировали улицы, один боец погиб, а остальные были госпитализированы.