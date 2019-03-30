В Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев, есть жертвы

В субботу, 30 марта, в Одессе произошло ДТП, в результате которого есть погибший и пострадавшие.

Как рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, Opel на еврономерах сбил троих бойцов Национальной гвардии, которые накануне выборов заступили на патрулирование.

"Одесса. Опель на евробляхах несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование. Один нацгвардиец погиб на месте, двое - госпитализированы. В Опеле трое травмированных. Водитель задержан", - написал Князев в Twitter.

По данным Думской, авария произошла на углу проспекта Добровольского и Кишиневской улицы, где столкнулись Opel и Mercedes.

"Как сообщают свидетели, одну из машин выбросило на тротуар, где в это время находились трое бойцов Нацгвардии. Двух сотрудников увезли в больницу, один погиб сразу.

Читайте также"ДТП и самосуд": в Киеве автобус на переходе сбил трех пешеходов

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции по расследованию ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - рассказало издание.

Как уточнили в ГУ НП в Одесской области, кроме нацгвардейцев в результате ДТП пострадали еще трое гражданских. Их также госпитализировали с травмами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе в масштабном ДТП погиб 22-летний сын владельца ночного клуба.