На Одесчине ВАЗ сбил маленького мальчика на велосипеде и скрылся

На Одесчине авто сбило 5-летнего мальчика, ребенок был в крайне тяжелом состоянии / Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье днем, 24 марта, в селе Новогригоровка Николаевского района Одесской области злоумышленник на автомобиле ВАЗ сбил 5-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по обочине.

ВАЗ после аварии скрылся в направлении Ширяевского района Одесчины, а пострадавшего ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, позже правоохранители нашли и задержали подозреваемого в совершении ДТП, им оказался 28 летний житель Ширяевского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Предварительно установлено, что водитель, сев за руль навеселе, не справился с управлением, сбил ребенка, ехавшего по обочине на велосипеде, и поехал в направлении Ширяевского района, где проживает...", — отметили в полиции.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что 24 марта в Днепре возле одного из кафе автомобиль сбил двух девочек-подростков, пострадавших увезла скорая помощь, у одной — перелом ноги, у другой — сотрясение мозга.