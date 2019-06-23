Убийство соратника Гриценко: отстранены 4 руководителя полиции Винницкой области

Сергей Князев отстранил начальников полиции до окончания расследования / УНИАН

Глава национальной полиции Сергей Князев подписал указ об отстранении от должности четырех начальников полиции Винницкой области.

Как сообщает пресс-служба полиции, отстранение связано с расследованием в отношении действий полицейского в Виннице, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений соратнику политика Анатолия Гриценко.

Согласно приказу, отстранили начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальника управления кадрового обеспечения ГУНП, заместителя начальника Винницкого ОП - начальника ВКП ГУНП и заместителя начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальника СКП ГУНП.

Напомним, соратник Анатолия Гриценко по политической партии Гражданская позиция Александр Комарницкий, жестоко избитый полицейскими в Виннице, после 12 дней в коме умер, не приходя в сознание.