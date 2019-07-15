Срезали словно бритвой: на вокзале в Киеве у нардепа украли кошелек

Арьев / 112.ua

На столичном железнодорожном вокзале цыгане срезали кошелек у народного депутата, руководителя делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимира Арьева.

Как сообщает издание 33-й новости, инцидент произошел, когда политик направлялся в Винницу. Кошелек, по его словам, срезали словно бритвой.

"Хорошо, что документы и удостоверения народного депутата были в другом кармане и остались вместе с билетом на Интерсити в Винницу. Уже в Виннице, куда я приехал на ряд предвыборных встреч, мне сообщили, что кошелек без денег цыгане сбросили в помойку возле железнодорожного вокзала в Киеве", - рассказал он.

"Денег жалко, но их там было немного. А вот банковские карточки я заблокировал, и их придется восстанавливать. Поэтому будьте ежедневно осторожны на вокзале, в магазине и даже на выборах", - добавил Арьев.