Купил виллу и Tesla: украинец обманул Microsoft на 10 млн долларов

Microsoft подсчитывает убытки после сотрудника-украинца / yesway.ru

Гражданин Украины Владимир Кващук работал тестировщиком в компании Microsoft и мошенническим способом с помощью подарочных карт украл у компании 10 миллионов долларов.

Как сообщает The Register, украинец воспользовался тем, что Microsoft позволяет своим тестировщикам совершать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами.

Мошенник покупал со скидками подарочные карты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам, зарабатывая на этом баснословные суммы.

Читайте такжеMicrosoft всколыхнул коррупционный скандал: чиновники получали откаты за покупку Word и ExcelМенеджмент компании заметил несоответствие и инициировал серьезное служебное расследование, к которому подключили даже Секретную службу и Налоговое управление США. В полиции выяснили, что за аккаунтами и цифровыми кошельками, на которые покупатели переводили деньги, стоит Кващук.

Тестировщик нанес Microsoft 10 млн долларов убытков. На полученные доходы предприимчивый юноша приобрел автомобиль Tesla за 162 тыс. долл. и дом на берегу озера за 1,6 млн долл.

Сейчас Кващук стал фигурантом уголовного производства. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долл.

Напомним, бывшая невестка экс-президента Виктора Ющенко, Елизавета, названа среди участников кражи из банков Молдовы миллиарда долларов, который частями выводился на счета, связанные с бывшим лидером Демпартии Владом Плахотнюком.