Экс-невестка Ющенко может быть участницей кражи миллиарда долларов в Молдове

Елизавета Ющенко стала фигурантом громкого дела о краже / Фото: Instagram/liza_u

Бывшая невестка экс-президента Виктора Ющенко, Елизавета, названа среди участников кражи из банков Молдовы миллиарда долларов, который частями выводился на счета, связанные с бывшим лидером Демпартии Владом Плахотнюком.

Как сообщает издание NewsMaker, такое заявление сделал во втором отчете Kroll лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый.

Детективам компании удалось проследить достоверный путь 30 миллионов долларов из молдавских банков. Деньги переводились на счет Плахотнюка и иностранных граждан. Среди бенефициаров кражи – Елизавета Ющенко (в девичестве Ефросинина, родная сестра телеведущей Марии Ефросининой).

Экс-родственница третьего президента получила на свой американский банковский счет 50 тысяч долларов. В то время Елизавета после развода с Андреем Ющенко снова вышла замуж, жила в США и рассказывала, что ее новый супруг занимается бизнесом.

Как известно, кражу миллиарда долларов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank в Молдове зафиксировали в 2015 году. После этого банки разорились, а вкладчикам убытки возместили из бюджета. Олигарх Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей. Расследованием резонансного преступления занялась международная компания Kroll.

Елизавета прокомментировала инцидент, ответив на вопрос подписчика в Instagram.

"Я на фейк ньюс не обращаю внимание", - написала Ющенко.

Напомним, ранее Елизавета Ющенко показала с размахом проведенный день рождения внучки бывшего главы государства Варвары. Семья отправилась на частном самолете в Париж.