Экс-невестка Ющенко может быть участницей кражи миллиарда долларов в Молдове

13 июля 2019, 19:21

Елизавета получала на личные счета деньги с молдавских банков.

Елизавета Ющенко
Елизавета Ющенко стала фигурантом громкого дела о краже / Фото: Instagram/liza_u

Бывшая невестка экс-президента Виктора Ющенко, Елизавета, названа среди участников кражи из банков Молдовы миллиарда долларов, который частями выводился на счета, связанные с бывшим лидером Демпартии Владом Плахотнюком.

Как сообщает издание NewsMaker, такое заявление сделал во втором отчете Kroll лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый.

Детективам компании удалось проследить достоверный путь 30 миллионов долларов из молдавских банков. Деньги переводились на счет Плахотнюка и иностранных граждан. Среди бенефициаров кражи – Елизавета Ющенко (в девичестве Ефросинина, родная сестра телеведущей Марии Ефросининой).

Экс-родственница третьего президента получила на свой американский банковский счет 50 тысяч долларов. В то время Елизавета после развода с Андреем Ющенко снова вышла замуж, жила в США и рассказывала, что ее новый супруг занимается бизнесом.

Как известно, кражу миллиарда долларов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank в Молдове зафиксировали в 2015 году. После этого банки разорились, а вкладчикам убытки возместили из бюджета. Олигарх Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей. Расследованием резонансного преступления занялась международная компания Kroll.

Елизавета прокомментировала инцидент, ответив на вопрос подписчика в Instagram.

"Я на фейк ньюс не обращаю внимание", - написала Ющенко.

Напомним, ранее Елизавета Ющенко показала с размахом проведенный день рождения внучки бывшего главы государства Варвары. Семья отправилась на частном самолете в Париж.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
банк Молдова Лиза Ющенко кража новости Украины и мира
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:22
На дом обругавшего Путина грузинского журналиста повесили язвительную табличку
19:21
Экс-невестка Ющенко может быть участницей кражи миллиарда долларов в Молдове
19:19
Варенье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецепты Фото Видео
18:39
Бессмертный рассказал, как Медведчук появился на переговорах в Минске
18:36
В белом гробу и с вуалью: в Запорожье простились с Настей Ковалевой, которую поджег жених
18:20
"Я вела себя, как испуганный зверь": Серена Уильямс
17:57
Тайный заработок: Кикабидзе ответил на обвинения в выступлениях в России
17:55
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА
17:43
Украинские гимнастки завоевали серебро Универсиады Видео
17:29
Дарт Вейдер помешал пробежке Зеленского в Одессе Фото
17:23
Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон
17:12
Эксперт рассказала, можно ли есть ранние арбузы и дыни Видео
17:06
Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон
16:29
"Просто пися-королева": Maruv взбудоражила сеть смелыми фото в бикини
16:00
Главные новости 13 июля: жесткий "наезд" Зеленского на и.о. главы ГФС и нововведение в метро Киева Фото Видео
15:54
Что-то пошло не так: Зеленский решил еще поискать кандидата в кресло главы Одесской ОГА
15:30
Диетолог назвала оптимальное время для завтрака Видео
15:21
Львов подписал известного украинского нападающего
15:11
Сборная Украины завоевала бронзу Универсиады
15:04
В Ровенской области двое детей погибли в результате взрыва
15:00
"Абсурдные вещи": Савченко объяснила причину "облома" с поездкой на Донбасс Видео
14:56
"Е*ать колотить, ползет на брюхе": самолет Минск-Киев с людьми на борту вынесло в поле - видео Фото Видео
14:21
"Конструктивный" нормандский формат: в России расхвалили представителя Украины на переговорах в Париже
14:04
"Вы считаете, что я идиот?": Зеленский "наехал" на и.о. главы ГФС и указал на дверь Видео
13:42
Отказ от жетонов: уже с понедельника метро Киева вводит новые правила Видео
13:19
"Увольняйтесь, жизнь дороже": Ярош "заткнул глотки" озабоченным обстрелом канала 112 и пугнул насилием Фото Видео
13:03
Следователи, которые травят бизнес - сядут в тюрьму - Лахненко
12:59
Федерер - самый возрастной финалист ТБШ за 45 лет
12:18
В Париже советники нормандской четверки обсудили "положительные сдвиги на Донбассе"
11:52
"Я умею ездить, смотри как": дерзкая 21-летняя девушка за рулем Mercedes-Benz влетела в дерево и погибла
11:30
Зеленский не знает о "наследственном" бизнесе президентов Украины — политтехнолог Видео
11:22
Bellator 224: Бадд уверенно защитила титул
11:20
Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт Фото Видео
11:17
"И это управляло страной?": Порошенко устроили головомойку в Сети за "она*изм" на сцене Видео
10:42
Наглый обстрел "кортежа" главы Донецкой ОГА: в больнице от тяжелых травм скончался второй боец Видео
10:20
В киевском аэропорту самолет с пассажирами вынесло в поле: что произошло
10:09
Эксперт сказал, без чего Зеленскому не стоит ехать к Трампу
10:04
Как Зеленский выбил козыри из руки Медведчука и Путина мнение
09:57
Амир Хан завоевал титул WBC International Видео
09:53
Химическая кастрация педофилов: как приняли закон, который невозможно применить мнение
09:42
Хьюи Фьюри победил Питера Видео
09:24
Теракт в Киеве: телеканал 112 Украина расстреляли из гранатомета Фото
09:16
"Уродов повесить, БТР на передовую": полуголые "свинячие рыла" устроили "сафари" в Харькове - видео Видео
08:50
Американский капитан объяснил, почему Путин не хочет видеть США на переговорах по Донбассу Видео
08:42
Курорты Турции в огне: мощные пожары на побережье Эгейского моря показали на видео Видео
08:27
Спасение рядового Маркива мнение
08:20
Тука спрогнозировал, отпустит ли Путин украинских моряков после разговора с Зеленским Видео
07:55
"Телемост" Украина — Россия: Миротворец наказал Андрея Малахова Видео
07:44
Передозировка популизом или Почему засранцы из Рады должны отменить закон про кастрацию мнение
07:25
Зеленский отреагировал на приговор Маркиву в Италии: дал поручение МИД и ГПУ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять