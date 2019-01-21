Ющенко прищучил россиян на любви к рабству

Виктор Ющенко / УНИАН

Третий президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко заявил о том, что жителям России нравится быть рабами.

"Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии", — высказал он свое мнение в эфире украинского телевидения.

Экс-президент привел в пример высказывание известного российского поэта и прозаика Алексея Толстого. Тот еще в XIX веке заявлял о том, что существуют две Руси — Киевская, отличающаяся высоким культурным уровнем, и Московская — дикая, звериная. Ющенко особо отметил, что имеет в виду вторую.

Напомним, ранее Ющенко рассказал, чего боятся Путин и его соратники, а также обвинил Европу в финансировании российской агрессии.

