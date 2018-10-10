Максимум, чего добьется Ющенко в Минске – боевики "ДНР" и "ЛНР" признают Голодомор геноцидом

Виктор Ющенко / УНИАН

Очевидно, что происходит переформатирование минской переговорной группы. Так, уже известно, что "Минск" покинет Леонид Кучма, а новая и пока что неподтвержденная официально информация говорит о том, что вместо него в переговорах будет участвовать Виктор Ющенко.

Что изменится после такой кадровой перестановки? Леонид Кучма в минских переговорах – это была конкретика, минимум "воды" и максимум конкретных действий. Кучма – очень жесткий переговорщик и человек, который умеет вести переговорную линию. К тому же, он – человек старой закалки.

Читайте такжеЕсли "Минск" умрет, Украине придется придавать его "трупу" товарный видВ свою очередь, Виктор Ющенко – это демагогия и постоянные отклонения в сторону от главной темы и линии переговоров. Он не может сосредоточиться на каком-то конкретном направлении.

В целом, я думаю, что это будет просто символическая замена одного бывшего президента Украины на другого. Однако говорить о том, что минские переговоры благодаря участию в них Виктора Ющенко увенчаются успехом, невозможно.

Но есть еще два момента, на которые я бы обратил внимание.

Первый. Ирина Геращенко наконец-то вернется в свою стихию – она снова де-факто будет пресс-секретарем Ющенко. Ей всегда было удобно и комфортно работать с ним.

Второй. Конечно, это шутка. Однако, мне кажется, максимум, чего добьется Ющенко в минских переговорах, так это то, что боевики "ДНР" и "ЛНР" признают Голодомор геноцидом украинского народа.

Читайте такжеТолько не Минск: почему переговоры по Донбассу нужно перенестиБудет ли Ющенко восприниматься российской стороной как переговорщик, учитывая, что он прославился своей антироссийской позицией? При том, что у Ющенко всегда была антироссийская позиция, он всегда умел находить общий язык Путиным, даже тогда, когда Путин делал ставки совершенно на других людей в украинской политике. Да и вообще, с одной стороны, у Ющенко была антироссийская риторика, а с другой – именно он в свое время благословлял "РосУкрЭнерго". И именно он, придя к власти, одним из первых своих решений согласился на российский газ по цене 180 долларов за тысячу кубометров вместо 50 долларов за тысячу кубометров.

Так что Ющенко может сколько угодно говорить антироссийские лозунги, но мы же видим конкретные действия…

Если говорить о других кандидатах, которые могли бы присоединиться к переговорной группе в Минске и занять место Кучмы, то я думаю, что это, в первую очередь, мог бы быть Евгений Марчук. Он – хороший переговорщик, жесткий, он знает множество "инсайдов" и у него серьезные связи. Он мог бы справиться с задачей в Минске.

Кость Бондаренко, директор Института украинской политики, политолог и историк, специально для "Главреда"