Преемником Кучмы на переговорах по Донбассу может стать "антироссийский" экс-президент – СМИ

Экс-президент может занять весьма противоречивую должность / Фото: Facebook/Виктор Ющенко

Очередным представителем Киева на переговорах по Донбассу в Минске может стать бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Источники, близкие к переговорному процессу, сообщили изданию "Коммерсантъ", что в борьбе за этот пост наибольшее преимущество именно у экс-главы государства.

"Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит", - отметил собеседник газеты.

На должность также рассматривается кандидатура первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, которая также является представителем украинской делегации в Минске. Конкурентом считают и советника президента Руслана Демченко, который ранее исполнял обязанности министра иностранных дел.

Отмечается также, что существует версия о желании Киева вовсе отказаться от Минского формата.

Напомним, ранее Геращенко заявляла, что количество желающих постоянно отстаивать позиции Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по урегулированию военного конфликта на Донбассе немного.