"Швырнули окровавленный паспорт Героя Украины": Геращенко рассказала, как боевики ведут себя на переговорах в Минске

Ирина Геращенко / Facebook

Количество желающих постоянно отстаивать позиции Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по урегулированию военного конфликта на Донбассе немного.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала вице-спикер Рады и представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко. Кроме того, она рассказала историю, красноречиво описывающее поведение и привычки боевиков "Л/ДНР".

"Кучма прав, что после минских встреч нужно несколько дней "отходить", и очередь желающих отстаивать там Украину не стоит. Как-то боевики бросили Кучме окровавленный украинский паспорт убитого террористами Василия Слипака [известный оперный певец-бас, погибший в ходе боевых действий в зоне АТО, герой Украины - "Главред"]. Мы были в шоке. И бросились к ЛДК, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту. В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству?", − подытожила Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-президент Украины Леонид Кучма решил выйти из состава ТКГ в Минске.