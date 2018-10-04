"Все зашло в окончательный тупик": эксперт объяснил, почему "Минск" мертв

Леонид Кучма / Reuters

Выход экс-президента Украины Леонида Кучмы из Трехсторонней контактной группы по Донбассу свидетельствует, что Минске переговоры мертвы как процесс.

Такое мнение высказал президент Фонда национальных стратегий, политконсультант Тарас Березовец.

"Как бы мы не относились к роли Кучмы в историческом контексте, его участие в переговорах в столице Беларуси объективно было в интересах Украины. В силу своего прошлого и отношения со стороны россиян Кучме удавалось сгладить многие острые углы, которые были под силу только ему. Кроме того, при всей своей одиозности Кучма всегда обладал политическим чутьем. И если такой старый лис как он решил порвать с Минским процессом, значит, все зашло в окончательный тупик", - пишет Березовец в Facebook.

Эксперт считает, что президент РФ Владимир Путин потерял контроль над процессом и не знает, как выйти из сложившейся ситуации.

"Точкой невозврата стало назначение псевдовыборов в фейковых республиках ЛДНР на 11 ноября. Кремль пошел на этот шаг не от хорошей жизни. У Путина очень короткая стратегия, он серьезно ограничен в маневре, по времени, и ресурсно из-за усиливающегося давления на него извне и внутри страны", - отмечает Березовец.

По мнению политолога, именно поэтому главные усилия Путин сейчас "бросает на внутриукраинский фронт, добиваясь обострения накануне выборов президента".

Ранее СМИ сообщили, что преемником в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске может стать дипломат Руслан Демченко.