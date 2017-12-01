Ющенко обвинил Европу в финансировании российской агрессии

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Европейский Союз является крупнейшим кредитором российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

"82% энергоресурсов, которые производит Россия, она продает в ЕС. А Евросоюз, если взять энергетический баланс, − только 30% заполняет за счет ресурсов России, остальные − из Африки, с Северного моря. 82% энергетического ресурса, нефти и газа, которые производятся в России, продается в Европе. Европа осознает, что она является крупнейшим кредитором российской агрессии в Донбассе, Крыму, в Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии, где все военные базы, где российское военное присутствие?", – заявил Ющенко в эфире 112 Украина.

По его словам, имперский дух России питается при помощи Европы.

"Надо донести до Европы, что мы даже не просим у нее оружия, не просим, чтобы вы клали за нас жизни. Мы просим просто - не финансируйте! Потому что экономика России состоит из двух труб - нефти с газом - и экспорта угля. Не финансируйте ее", - заявил Ющенко.