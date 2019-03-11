Частный самолет, путешествие в Париж: в Сети ошарашены 9-летием внучки Ющенко

Девочку на день рождения повезли в столицу Франции в Диснейленд и в элитный ресторан.
Елизавета Ющенко, которая приходится экс-невесткой бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, показала с размахом проведенный день рождения внучки бывшего главы государства.
"Happy Birthday, Варюнчик. С наступающим днем рождения, Варюшкин", - записала заботливая мама видео в Instagram, на котором заводит в украшенный к празднику частный самолет.
"Мамочка, спасибо!" – немного растерянно ответила девочка, а мама ей предложила "поцеловать папочку".
Позже в сториз Ющенко показал, что семья на 9-летие Варвары отправилась в Париж. Именниница ходила в Диснейленд, а затем в элитный ресторан с мамой и братом – сыном Елизаветы от второго брака с российским бизнесменом.
Ликование экс-невестки Ющенко разделили далеко не все пользователи Сети. Некоторые искренне поздравляли Варю и ее маму, но были и те, кого возмутила невиданная роскошь.
"Дед нормально грабанул Украину", "Дурдом на колесах! Ото накрали!", "здорово над х*хлами поиздевались", "На частном самолете?", "И тут вспоминаю свой день рождения в возрасте Варюши - ребята со двора, стол, компот, и мама выносит такой желанный вафельный торт со сгущенкой",
Напомним, Виктор Ющенко ранее заявил, что украинцы являются растрепанной и разносортной нацией, поскольку Украина долгое время не имела государственности.