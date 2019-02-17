Ющенко назвал украинцев "растрепанной нацией"

Украинцы / УНИАН

Украинцы являются "растрепанной" и "разносортной" нацией, поскольку Украина долгое время не имела государственности.

Такое мнение высказал экс-президент Виктор Ющенко в интервью Gazeta.ua.

"Одна (украинцев) в Москву хочет, вторая - в Брюссель. Третья - на украинском языке (говорит), четвертая - на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая - кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере", - отметил Ющенко.

Несмотря на то, что украинцы являются "сложной" нацией, по мнению политика, если стране дадут "покой" на одно поколение, то они станут "объединенной" нацией.

Ранее директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова прогнозировала, что к 2031 году население Украины сократится на 6,8 процента и составит около 39,5 млн человек.

"Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 снизится до 39,5 млн, а численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн - до 24 млн человек, из-за оттока рабочей силы за границу ", - предполагает Либанова.