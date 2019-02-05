Социологи дали нерадостный прогноз по населению Украины к 2030 году

Украинцы / Укринформ

К 2031 году население Украины сократится на 6,8 процента и составит около 39,5 млн человек.

Такое мнение выразила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова, передает УНН.

"Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 снизится до 39,5 млн, а численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн - до 24 млн человек, из-за оттока рабочей силы за границу ", - сказала Либанова.

Ранее сообщалось, что в период с января по сентябрь 2018 года смертность в Украине превысила рождаемость почти в два раза - на 100 умерших украинцев приходилось 59 рожденных.

В 2013 году Украина, по данным Центрального разведывательного управления США занимала второе место в мире по уровню смертности с показателем 15,75 человек на 1000 жителей.

В июне того же года ООН спрогнозировала, что уже к 2030 году население Украины может сократиться на 6 млн человек.