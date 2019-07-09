На новой купюре в 1000 гривен Нацбанк использовал ворованный шрифт

9 июля 2019, 13:24

Факт пиратского использования шрифта уже подтвердили правообладатель, компания Adobe.

Гривна
Иллюстративное фото / сайт НБУ

Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратскую версию шрифта, разрабатывая внешний вид новой купюры номиналом в тысячу гривень.

Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook опубликовал шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль.  Он заметил, что  на надписи "Одна тисяча гривень", выполненной шрифтом Bickham Script, на обратной стороне купюры некоторые из букв отличаются от оригинальных (особенно буква "в").

По данным Гдаля, официальную версию на кириллице шрифт Bickham Script, созданный дизайнером Ричардом Липтоном в 1997-м, получил только 19 лет спустя. И она заметно отличается использованой дизайнерами НБУ.

Гдаль с коллегами провели собственное расследование и отыскали серию пиратских кириллический версий Bickham (Script One,  Script Two и Script Three), подписанные некоей россиянкой Александрой Гофман.

Читайте такжеНБУ "освежил" 500 гривен: купюру ввели в оборотВ узких кругах она известна как автор краденых версий шрифтов. Их Гофман которые присваивала и дальше распространяла бесплатно без разрешения правообладателей. Серию краденого Bickham Script она изготовила в 2005-м.

Версию о пиратском происхождении шрифта, использованного на тысячегривневой купюре, подтвердил дизайнер Франк Грисхамер, работающий в компании Adobe (правообладателю Bickham Script).

"До выпуска шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одной официальной кириллической версии шрифта. Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии. Жаль, что Национальный банк Украины не заметил недостатков шрифта. И это, безусловно, не Bickham Script Pro 3. Так или иначе, наша лицензия не позволяет вносить изменения в шрифт", − написал он в ответ на вопросы Гдаля.

Далее, Грисхамер отметил, что ради решения проблемы с пиратством на купюре Нацбанку нужно пересоздавать печатные формы банкнот  − но уже с лицензионной версией шрифта.

На вопрос, будет ли компания Adobe требовать у Национального банка Украины купить этот шрифт или возместить убытки, Грисхамер ответил:

"Я не могу это комментировать. Чтобы устранить эту проблему, должны быть созданы совершенно новые печатные формы банкнот (с лицензионной версией шрифта - ред.), Что, вероятно, не так просто сделать (я никогда не печатал деньги сам, но могу себе представить , что это не простой процесс).

Ущерб нанесен (The damage is done - ориг.) - если у вас есть контакты в Национальном банке Украины, возможно, было бы хорошо, чтобы они знали о проблеме. Спасибо".

Особую пикантность этой ситуации придает то, что, как оказалось, этот же шрифт НБУ использовал в купюре номиналом 20 гривен, которую представили в прошлом году. И, похоже, он должен быть использован на обновлениях всего модельного ряда гривны в номиналах 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Также известно, что пиратскую версию  Bickham Script шрифт НБУ использовал в новой версии купюры номиналом 20 гривен. Более того, есть подозрения, что такая ситуация сложилась во всем обновленном номинальном ряде гривен −20, 100, 500 и 1000 гривен.

Напомним, ранее эксперты пояснили, чего стоит ожидать от новой купюры в 1 тысячу гривен, которая будет введена в оборот с 25 октября.

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НБУ пиратство купюра шрифт Украина
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