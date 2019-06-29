"Стопроцентный малорос": историк раскритиковал Вернандского на купюре в 1000 гривен

Целесообразность присутствия Вернандского на купюре в 1000 гривен поставили под сомнение / facebook/NationalBankOfUkraine

Украинский историк Игорь Гирич высказал мнение, что легендарный ученый Владимир Вернандский не достоин представлять украинскую нацию на купюре в 1000 гривен.

"Для меня Вернадский — это малоросс. Причем, стопроцентный, деникинец. Фигура, которая признала диктатуру Сталина. Не то чтобы он был благосклонен к тирану, но признавал, что в этом есть свои плюсы", - сказал он в эфире Украинского радио.

По словам историка, украинцы решили причислить Вернандского к великим людям своей нации, закрывая глаза на политические взгляды персоны. Его выбрали лишь по той причине, что он был известным ученым.

Гирич напомнил, что Вернандский в свое время отказался от украинского гражданства и не признавал украинскую культуру. Он убежден, что на купюре номиналом в 1000 гривен логичнее смотрелся бы украинский писатель Пантелеймон Кулиш, который посвятил свою жизнь развитию украинской культуры.

Напомним, в Украине появится банкнота нового номинала – в 1 тысячу гривен.