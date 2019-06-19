Зарплата одной бумажкой: Венесуэла ввела в обращение купюры в 50 тыс. боливаров

Венесуэла ввела в обращение купюры в 50 тыс. боливаров / Reuters

В Венесуэле вводят в оборот купюры по 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров.

Примечательно, что минималка по стране – всего 40 тыс. боливаров в месяц.

На такой шаг местный центробанк пошел из-за огромной инфляции: в мае этого года она составила 815000%. Если говорить о курс, то купюра максимального значения – 50 тысяч боливаров – это всего порядка 8 долларов.

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