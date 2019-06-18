Доллар и евро грустно катятся вниз / Униан

Наличный курс доллара и евро в Украине просел. Пусть и не очень существенно, но радует сама тенденция.

Курс валют от НБУ на 18 июня

Официальный курс доллара к гривне незначительно опустился: украинская валюта укрепилась менее чем на одну копейку. А официальный курс евро к гривне снизился на 6 копеек.

Курсы валют НБУ на 13.06.2019:

1 доллар США — 26,4219 грн/$;

1 евро — 29,7643 грн/евро;

1 польский злотый — 6,9977 грн;

10 российских рублей — 4,1007 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

В ближайшей перспективе финансисты не ждут резкого подорожания доллара. Вероятно, месяц Украина закончит на оптимистичной валютной ноте.

Ранее эксперты предупредили об угрозе резкой девальвации. Нервозность на валютном рынке связана с политической перезагрузкой.

В банке Кредит Днепр ориентируются в ближайшие месяцы на диапазон в 26,5-27,5 грн/$ на конец августа, ОТП прогнозирует коридор 26,5-27,3 грн/$ по итогам второго квартала (заканчивается в июне) и 27,3-28,5 грн/$ – на конец третьего. Альпари исходит из курса 27-27,5 грн/$ в конце сентября.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен. Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта, считает эксперт.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс доллара на межбанке вырос в продаже на 1 копейку – до 26,47 грн/$, а в покупке – до 26,44 грн/$. Курс евро на межбанке в продаже также поднялся на 1 копейку – до 29,75 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Наличный курс доллара и евро в Украине просел как в банках, так и на черном рынке.

Так, средний курс покупки доллара в банках опустился на 2 копейки – до 26,24 грн/$, а продажи — на 1 копейку, до 26,59 грн/$.

Курс евро в банках, в среднем, снизился на 9 копеек как в покупке, так и в продаже – до 29,45-29,93 грн/евро.

Курс доллара на черном рынке Украины держится у границы 26,40 грн/$ в продаже и возле отметки 26,37 грн/$ в покупке у населения.

Наличный курс евро, в среднем, составляет 29,52-29,59 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке: доллары покупают по 26,20 грн/$, а продают по 26,55 грн/$ (немного вырос в продаже).

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,10-29,85 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,16 грн/$, а продают населению по 26,65 грн/$ (курс опустился и там, и там на 3 копейки).

Курс евро к гривне составляет 29,20-30,00 грн/евро (опустился на 10 копеек в продаже).