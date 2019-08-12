В Крыму резко ответили США по поводу визита Путина

Чиновники Крыма рады, что к ним приезжал Путин / Фото: Reuters

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита Владимира Путина на полуостров.

В комментарии RT он заявил, что крымчанам безразлично мнение как представителей посольства США в Украине, так и любых других стран мира.

По словам Ганжары, визит президента РФ в Крым является внутренним делом России, причем всегда знаковым.

"Они в очередной раз пытаются поспекулировать вопросом Крыма, поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер. Но это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Республика Крым — это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны", — заключил депутат.

Не удержались от комментария и в Совете Федерации. Член комитета СФ по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что США всегда готовы оказать поддержку тем, кто выступает против России. Заявление дипмиссии он назвал "по меньшей мере глупым".

"Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма. Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт", — сказал он.

Напомним, Министерство иностранных дел выразило протест из-за очередной поездки президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

Протест Министерства иностранных дел Украины из-за визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым является "вмешательством во внутренние дела" России, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Позже депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек высмеял протест МИД Украины после визита президента России Владимира Путина в Крым.

10 августа президент России Владимир Путин катался по Крыму на байке. На байк-шоу Тень Вавилона, организованном Ночными волками, Путин приехал на мотоцикле Урал. Причем заодно прокатил и так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова с врио "губернатора" города Михаила Развожаева. Байкеры вручили президенту РФ вязаную шапочку (байкерский головной убор) и посвященный ему же фильм "Русский реактор".