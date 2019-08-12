В США недовольны поездкой Путина в Крым

Покатушки Путина в Крыму возмутили дипломатов / Фото: kremlin.ru

Посольство США на Украине высказало возмущение в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.

На странице дипмиссии в Twitter отмечается, что поездка российского лидера на полуостров "нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России", — говорится в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел выразило протест из-за очередной поездки президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

Протест Министерства иностранных дел Украины из-за визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым является "вмешательством во внутренние дела" России, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Позже депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек высмеял протест МИД Украины после визита президента России Владимира Путина в Крым.

10 августа президент России Владимир Путин катался по Крыму на байке. На байк-шоу Тень Вавилона, организованном Ночными волками, Путин приехал на мотоцикле Урал. Причем заодно прокатил и так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова с врио "губернатора" города Михаила Развожаева. Байкеры вручили президенту РФ вязаную шапочку (байкерский головной убор) и посвященный ему же фильм "Русский реактор".