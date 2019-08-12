"Просто ссыкун": в Сети пропесочили Путина за поездку на мотоцикле и шапку от байкеров

Путин на мотоцикле Урал / скриншот из видео

Владивостокский юрист Максим Чихунов обратился к "сотрудникам ГИБДД Севастополя" в аннексированном Крыму с просьбой выписать административный штраф президенту РФ Владимиру Путину − за езду на мотоцикле без шлема.

В своем заявлении он написал, что гражданин Путин В.В. с неустановленными лицами ехал без шлема на мотоцикле модели Урал — во время байк-шоу клуба "Ночные волки" и не воспользовался шлемом, как того требуют ПДД.

Читайте такжеПутин превратил жителей Крыма в своих заложниковПозднее депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников из-за такой езды Путина обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и выразил "обеспокоенность организацией активного отдыха президента". Он попросил провести проверку информации о поездке главы РФ и "принять меры, чтобы устранить нарушение законодательства.

Новость о поездке Владимира Путина на мотоцикле сама по себе вызвала громадный резонанс в Сети. Большое количество пользователей, отметило (особенно не выбирая выражений), что президент РФ уже второй раз находится далеко от Москвы, когда там происходят массовые протесты.

"Он просто ссыкун. Боится проблем. Прячет голову в песок. Возможно отключает связь. Диктаторам это свойственно. Вспомним Сталина в начале войны", "И валит в Крым где есть подводный флот на котором в случае чего можно смыться Пусть уже свалит и не возвращается", "Дедушка он такой. Ссыкливый", "Но ведь не сбежал. Меж заснеженных берёз привиделся ему Муаммар Каддафи с черенком лопаты в заднице. ему не страшно, ему плевать, что он и демонстрирует", "Путину байкеры подарили шапку. Мерять не стал, наверное побоялся, что загорится", − распекли они президента РФ Владимира Путина на все корки.

Напишите нам В МИД Украины разъярились из-за покатушек Путина в аннексированном Крыму. Однако в России такой протест попросту подняли на смех.