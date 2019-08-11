Визит Путина в Крым: в России подняли на смех протест украинского МИД

11 августа, в воскресенье, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек высмеял протест МИД Украины после визита президента России Владимира Путина в Крым.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за очередной поездки президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказано в сообщении МИД.

Так вот, по мнению Бальбека, подобные ноты протеста со стороны Украины — это работа "на мусорную корзину", передает РИА Новости.

Читайте такжеТолько Путин может решить, закончится война или нет - ТейлорКроме того, Бальбек подчеркнул, что Россия собирается на них реагировать.

"Конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб", — сказал Бальбек.

Напомним, 10 августа президент России Владимир Путин катался по Крыму на байке. На байк-шоу Тень Вавилона, организованном Ночными волками, Путин приехал на мотоцикле Урал. Причем заодно прокатил и так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова с врио "губернатора" города Михаила Развожаева. Байкеры вручили президенту РФ вязаную шапочку (байкерский головной убор) и посвященный ему же фильм "Русский реактор".