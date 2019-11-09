"Из-за любви": в Ровно пьяный мужчина поджег Lexus

Автомобиль почти полностью выгорел по капотом / Фото: скриншот видео ТСН

В Ровно мужчина в нетрезвом состоянии поджог автомобиль Lexus, вследствие чего сам получил ожоги и находится в больнице.

Как говорится в сюжете ТСН, злоумышленник утверждает, что не поделили с владельцем машины девушку.

Автомобиль под капотом выгорел почти полностью. Правоохранители утверждают, что поджигатель разлил воспламеняющееся вещество и на себя.

Врач-ординатор ожогового отделения Ровенской областной больницы Святослав Дикало сообщил, что злоумышленник госпитализирован с 10% ожогов тела.

Владелец Lexus утверждает, что о наличии девушки слышит впервые и произошедшим шокирован. Он подсчитал, что убытки составили 14 тысяч долларов. Соседи уверяют, что удивлены мотивом поджога, поскольку у злоумышленника есть жена и ребенок.

Автовладелец признался, что давно знаком с поджигателем, однако в последнее время они не общались.

"Начал употреблять наркотики. С ним товарищи перестали общаться, может поэтому разозлился", — рассказывает владелец автомобиля Андрей.

Напомним, в Киеве на Житомирской трассе вечером 6 ноября мотоциклист на повороте бросил на крышу автомобиля взрывное устройство и уехал в неизвестном направлении.